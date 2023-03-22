Санду подписала закон о замене "молдовского языка" на румынский

Президент Молдовы Майя Санду подписала закон об отмене "молдовского языка" в стране – о закреплении во всех законах понятия "румынский язык" вместо "молдовского" и "родного" языков. Об этом она сообщила в Facebook.

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"Сегодня мы обнародовали закон, подтверждающий историческую и нерушимую истину: государственным языком Республики Молдова является румынский", – заявила Санду.

Она подчеркнула, что Молдова наряду с более чем 27 млн человек по всему миру говорит на румынском языке – одном из официальных языков Евросоюза.

"Те, кто десятилетиями подряд твердили нам, что мы, граждане Республики Молдова, говорим на "молдовском" языке, а не на румынском, – преследовали только одно: разделить нас", – заявила Санду.

Она подчеркнула, что разделив нацию, ее легче подчинить и контролировать, и те, кто пытался это сделать, "беспокоились не о лингвистике, а о том, как удержать Молдову в вечной национальной ссоре".

16 марта парламент Молдовы поддержал во втором чтении законопроект правящей партии, предусматривающий, что в законодательных документах вместо словосочетания "молдовский язык" будет использоваться "румынский язык". Возмущались законопроектом молдовские коммунисты и социалисты.

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Оксана Житнюк

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