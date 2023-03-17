Санду о России: В адрес Молдовы мы слышим только угрозы. Украина защищает нас от войны
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в адрес ее страны со стороны Кремля слышны только угрозы и шантаж. Об этом она сообщила во время выступления в молдавском парламенте, цитирует ее NewsMaker.
По ее словам, парламентарий Молдовы должны поставить европейскую интеграцию выше собственных интересов, а те, кто выступает против Европейского союза, владеют паспортами стран ЕС, путешествуют по Европе и отправляют туда учиться своих детей.
Она отметила, что Россия только угрожает и шантажирует Молдову.
"Только граждане должны решать, как действовать дальше. Ни одно государство не должно диктовать Молдове, как и что делать. Сама по себе Молдова — слабая и уязвимая. Только в ЕС можно жить в процветании, спокойствии и мире", — заявила президент Молдовы.
Санду также подчеркнула, что, пока Украина защищается от нападения России, для Молдовы нет угрозы войны.
- 5 марта заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сказал, что если Молдова хочет присоединиться к Европе, ей пора сделать выбор и меньше бояться реакции России.
- 12 марта власти Молдовы заявили, что спецслужбы РФ пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове, организуя группы для провокаций беспорядков.
- 15 марта несколько медиа сообщили, что получили доступ к якобы плану Кремля по установлению полного фактического контроля над Молдовой.
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