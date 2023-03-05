UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Если Молдова не хочет быть обочиной Европы, ей нужно меньше бояться РФ – замглавы НАТО

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2023, 17:15
Если Молдова не хочет быть обочиной Европы, ей нужно меньше бояться РФ – замглавы НАТО - Фото
Мирча Джоанэ (Фото: EPA)

Если Молдова хочет присоединиться к Европе, ей пора сделать выбор и меньше бояться реакции России. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в эфире румынского телевидения, пишет News.ro.

Джоанэ сказал, что "возможность перестать быть обочиной Европы выпадает (странам) раз в несколько поколений".

Он отметил, что если Молдова "предпочитает остаться на обочине, это будет их решение, но если она намерена присоединиться к Европе, пора сделать выбор".

"И им нужно меньше бояться России, которая не может справиться с Украиной. Не думаю, что сейчас существует военный риск для Молдовы (со стороны России. – Ред)", – считает Джоанэ.

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России евросоюз Молдова Мирча Джоанэ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 