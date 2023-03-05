Если Молдова не хочет быть обочиной Европы, ей нужно меньше бояться РФ – замглавы НАТО

Если Молдова хочет присоединиться к Европе, ей пора сделать выбор и меньше бояться реакции России. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в эфире румынского телевидения, пишет News.ro.

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Джоанэ сказал, что "возможность перестать быть обочиной Европы выпадает (странам) раз в несколько поколений".

Он отметил, что если Молдова "предпочитает остаться на обочине, это будет их решение, но если она намерена присоединиться к Европе, пора сделать выбор".

"И им нужно меньше бояться России, которая не может справиться с Украиной. Не думаю, что сейчас существует военный риск для Молдовы (со стороны России. – Ред)", – считает Джоанэ.

24 февраля 2023 года Джоанэ заявил, что НАТО будет поддерживать Украину против агрессии России столько, сколько потребуется.

1 марта премьер-министр Молдовы Дорин Речан сказал, что Россия не может сейчас напасть на Молдову, поскольку у Кремля не хватит для этого ресурсов и вторжению мешает Украина.

2 марта парламент Молдовы принял декларацию с осуждением агрессии России, хотя оппозиция пыталась сорвать голосование.

Сергій Бережний

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