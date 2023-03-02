Прокремлевские фракции в Молдове пытались сорвать принятие декларации с осуждением России

Парламент Молдовы принял декларацию с осуждением агрессии России против Украины вопреки попыткам оппозиции сорвать голосование. Об этом сообщает NewsMaker.

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В декларации говорится, что Россия ведет агрессивную войну против Украины с захвата Крыма в феврале 2014 года, а 24 февраля 2022 года война перешла в стадию полномасштабного вторжения. Парламент Молдовы расценивает действия России как военное преступление и грубое нарушение принципов международного права.

Декларация была принята 55 голосами парламентариев из 101. Депутаты блока коммунистов и социалистов в знак протеста покинули зал, депутаты от партии "Шор" участия в заседании не принимали.

Перед голосованием депутаты от коммунистов предлагали свой вариант декларации с компромиссными формулировками, однако предложение не прошло. После этого спикер парламента Игорь Гросу предложил оппозиционным фракциям "начать называть вещи своими именами", но вместо этого они покинули зал.

Декларация принята на фоне роста напряженности между Молдовой и Россией, после того как власти республики обвинили Кремль в попытках ведения гибридной войны и организации госпереворота в Кишиневе.

13 февраля президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кремль хочет совершить госпереворот в ее стране, но заверила, что ничего не получится.

14 февраля в Кишиневе опасались, что на прошлой неделе в страну под видом сербских футбольных болельщиков могли прибыть "диверсанты".

1 марта премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия не может сейчас напасть на его страну, поскольку у Кремля не хватит для этого ресурсов. Кроме того, прямому вторжению мешает то, что между Россией и Молдовой находится Украина.

Сергій Бережний

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