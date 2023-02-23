Служба безопасности Молдовы расследует дело о подготовке госпереворота: двое арестованы

В Молдове Служба информации и безопасности (СИБ) вместе с Прокуратурой по борьбе c оргпреступностью и особым делам (PCCOCS) расследует дело об измене родине и шпионаже. Арестованы два человека, еще трое получили статус подозреваемых. Об этом сообщает пресс-служба СИБ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Следствие выявило пять граждан Молдовы, из которых двоих арестовали в декабре 2022 года, а еще трое получили статус подозреваемых.

Их завербовали спецслужбы другого государства, чтобы те насильственным путем помогли дестабилизировать обстановку и изменить конституционный строй, сообщили в СИБ.

Кроме того, в поле зрения молдавских правоохранителей находятся и граждане другого государства (какого именно, там не уточняют), которые пребывают под следствием по обвинению в шпионаже. Они, по данным СИБ, руководили и финансировали подрывную деятельность выходцев из Молдовы.

10 февраля 2023 года правительство Молдовы ушло в отставку.

13 февраля президент Молдовы Санду заявила, что Кремль хочет совершить госпереворот в ее стране, но заверила, что ничего не получится.

21 февраля премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе для того, чтобы перебросить своих военных в Молдову, однако органы страны готовы к этому.

Сегодня, 23 февраля, Минобороны России начало распространять фейковую информации о "подготовке провокации Украины" в молдавском сепаратистском анклаве Приднестровья. Правительство Молдовы опровергает пропагандистские сообщения оккупантов.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.