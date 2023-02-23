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Служба безопасности Молдовы расследует дело о подготовке госпереворота: двое арестованы

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 15:18
Служба безопасности Молдовы расследует дело о подготовке госпереворота: двое арестованы - Фото
Фото: sis.md

В Молдове Служба информации и безопасности (СИБ) вместе с Прокуратурой по борьбе c оргпреступностью и особым делам (PCCOCS) расследует дело об измене родине и шпионаже. Арестованы два человека, еще трое получили статус подозреваемых. Об этом сообщает пресс-служба СИБ.

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Следствие выявило пять граждан Молдовы, из которых двоих арестовали в декабре 2022 года, а еще трое получили статус подозреваемых.

Их завербовали спецслужбы другого государства, чтобы те насильственным путем помогли дестабилизировать обстановку и изменить конституционный строй, сообщили в СИБ.

Кроме того, в поле зрения молдавских правоохранителей находятся и граждане другого государства (какого именно, там не уточняют), которые пребывают под следствием по обвинению в шпионаже. Они, по данным СИБ, руководили и финансировали подрывную деятельность выходцев из Молдовы.

  • 10 февраля 2023 года правительство Молдовы ушло в отставку.
  • 13 февраля президент Молдовы Санду заявила, что Кремль хочет совершить госпереворот в ее стране, но заверила, что ничего не получится.
  • 21 февраля премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе для того, чтобы перебросить своих военных в Молдову, однако органы страны готовы к этому.
  • Сегодня, 23 февраля, Минобороны России начало распространять фейковую информации о "подготовке провокации Украины" в молдавском сепаратистском анклаве Приднестровья. Правительство Молдовы опровергает пропагандистские сообщения оккупантов.

Вадим Ребрина
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шпионаж Молдова госпереворот сиб
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