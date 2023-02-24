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В штаб-квартире НАТО прошла церемония в годовщину вторжения России в Украину – фото

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 16:49
В штаб-квартире НАТО прошла церемония в годовщину вторжения России в Украину – фото - Фото
Мирча Джоанэ (Фото - NATO)

НАТО уже три десятилетия является партнером Украины и будет поддерживать Украину против агрессии России столько, сколько потребуется. Об этом на церемонии в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину в штаб-квартире НАТО  заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

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Джоанэ открыл в штаб-квартире НАТО выставку фотографий и видео о военных преступлениях, совершенных российскими оккупантами в Украине, и заявил, что эти свидетельства напоминают о "полном пренебрежении к человеческой жизни" и решимости российского диктатора Владимира Путина уничтожить Украину и международный порядок, основанный на правилах.

Церемония в штаб-квартире НАТО к годовщине вторжения России в Украину (Фото – NATO)

Церемония в штаб-квартире НАТО к годовщине вторжения России в Украину (Фото – NATO)

Церемония в штаб-квартире НАТО к годовщине вторжения России в Украину (Фото – NATO)

Сергій Бережний
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нато военные преступления годовщина Мирча Джоанэ
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