В штаб-квартире НАТО прошла церемония в годовщину вторжения России в Украину – фото

НАТО уже три десятилетия является партнером Украины и будет поддерживать Украину против агрессии России столько, сколько потребуется. Об этом на церемонии в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину в штаб-квартире НАТО заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

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Джоанэ открыл в штаб-квартире НАТО выставку фотографий и видео о военных преступлениях, совершенных российскими оккупантами в Украине, и заявил, что эти свидетельства напоминают о "полном пренебрежении к человеческой жизни" и решимости российского диктатора Владимира Путина уничтожить Украину и международный порядок, основанный на правилах.

Сергій Бережний

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