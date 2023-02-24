В штаб-квартире НАТО прошла церемония в годовщину вторжения России в Украину – фото
24.02.2023, 16:49
Мирча Джоанэ (Фото - NATO)
НАТО уже три десятилетия является партнером Украины и будет поддерживать Украину против агрессии России столько, сколько потребуется. Об этом на церемонии в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину в штаб-квартире НАТО заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.
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Джоанэ открыл в штаб-квартире НАТО выставку фотографий и видео о военных преступлениях, совершенных российскими оккупантами в Украине, и заявил, что эти свидетельства напоминают о "полном пренебрежении к человеческой жизни" и решимости российского диктатора Владимира Путина уничтожить Украину и международный порядок, основанный на правилах.
- 19 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что союзники по НАТО должны завершить разработку гарантий безопасности для Украины, когда лидеры Альянса встретятся на саммите в июле.
- 22 февраля появились сообщения, что президент Владимир Зеленский планирует посетить июльский саммит НАТО в Вильнюсе, где может обсуждаться вопрос вступления Украины в Альянс.
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