Глава МИД Британии: Лучший способ защитить Молдову от России – помочь Украине

Великобритания уверена, что от нападения России надежнее всего может защитить Молдову международная помощь Украине. Об этом заявил в ходе визита в Кишинев глава МИД Британии Джеймс Клеверли, сообщает BBC.

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Клеверли сказал журналистам, что в Лондоне видят деятельность России по подрыву политической ситуации в Молдове, но при этом не считают военную помощь Кишиневу лучшим вариантом.

"Мы твердо убеждены, что один из лучших способов защитить Молдову от агрессии (России. – Ред.) – помочь обороне Украины", – сказал министр.

Он также заявил, что Молдова и Грузия "лучше многих стран знакомы со способами скрытного вредительства России", и что Британия "не будет наблюдать сложа руки, как Москва прямо пытается подорвать их демократию, суверенитет и территориальную целостность".

По сообщению NewsMaker, министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску после встречи с Клеверли сообщил, что Британия готова оказать Молдове финансовую помощь в размере £10 млн на реформирование и модернизацию госуправления, энергетического сектора и экономического развития.

5 марта заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сказал, что если Молдова хочет присоединиться к Европе, ей пора сделать выбор и меньше бояться реакции России.

12 марта власти Молдовы заявили, что спецслужбы РФ пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове, организуя группы для провокаций беспорядков.

15 марта несколько медиа сообщили, что получили доступ к якобы плану Кремля по установлению полного фактического контроля над Молдовой.

Сергій Бережний

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