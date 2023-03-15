К журналистам попал план Кремля по подчинению Молдовы

Несколько медиа из международного журналистского консорциума получили доступ к документу, который представляет собой план по установлению полного фактического контроля Кремля над Молдовой. Об этом сообщает издание Агентство.

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Издание утверждает, что документ под названием "Стратегические цели Российской Федерации в Республике Молдова", который поступил в распоряжение, в частности Süddeutsche Zeitung, Yahoo News и центра Досье, разработан администрацией президента России осенью 2021 года и представляет собой план того, как Молдова окажется в полной зависимости от Москвы.

Как утверждается, одной из стратегических целей, которые ставят авторы документа, является принуждение Молдовы к вступлению в ОДКБ и расширению ее участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Среди краткосрочных целей – нейтрализация любых действий Кишинева по устранению военного присутствия РФ во временно оккупированном Приднестровье, создание сети пророссийских неправительственных организаций, а также открытие генконсульства РФ в Гагаузии.

Запланировано противодействие "румынизации" Молдовы и меры по сохранению русского языка в ее системе образования.

Документ дает два года на установление преимущественно пророссийских настроений в элитах Молдовы и увеличение числа дружественных Кремлю политических движений.

До 2030 года предполагается обеспечить расширение участия Молдовы в ЕАЭС, создание сильных групп российского влияния и легализацию "особого статуса Приднестровья", а также получение русским языком статуса "языка межнационального общения" и обеспечение присутствие в стране российских СМИ.

Одним из инструментов экономического давления на Молдову в документе указана зависимость Кишинева от российского импорта, в первую очередь от поставок газа.

21 февраля 2023 года в медиа появился внутренний документ Кремля, согласно которому Россия планирует взять под полный контроль Беларусь к 2030 году.

2 марта парламент Молдовы принял декларацию с осуждением агрессии России, хотя оппозиция пыталась сорвать голосование.

5 марта заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сказал, что если Молдова хочет присоединиться к Европе, ей пора сделать выбор и меньше бояться реакции России.

12 марта власти Молдовы заявили, что спецслужбы РФ пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове, организуя группы для провокаций беспорядков.

Сергій Бережний

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