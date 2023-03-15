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К журналистам попал план Кремля по подчинению Молдовы

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 10:18
К журналистам попал план Кремля по подчинению Молдовы - Фото
Протест пророссийских групп в Кишиневе (Фото - EPA)

Несколько медиа из международного журналистского консорциума получили доступ к документу, который представляет собой план по установлению полного фактического контроля Кремля над Молдовой. Об этом сообщает издание Агентство

Издание утверждает, что документ под названием "Стратегические цели Российской Федерации в Республике Молдова", который поступил в распоряжение, в частности Süddeutsche Zeitung, Yahoo News и центра Досье, разработан администрацией президента России осенью 2021 года и представляет собой план того, как Молдова окажется в полной зависимости от Москвы.

Как утверждается, одной из стратегических целей, которые ставят авторы документа, является принуждение Молдовы к вступлению в ОДКБ и расширению ее участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Среди краткосрочных целей – нейтрализация любых действий Кишинева по  устранению военного присутствия РФ во временно оккупированном Приднестровье, создание сети пророссийских неправительственных организаций, а также открытие генконсульства РФ в Гагаузии.

Запланировано противодействие "румынизации" Молдовы и меры по сохранению русского языка в ее системе образования. 

Документ дает два года на установление преимущественно пророссийских настроений в элитах Молдовы и увеличение числа дружественных Кремлю политических движений. 

До 2030 года предполагается обеспечить расширение участия Молдовы в ЕАЭС, создание сильных групп российского влияния и легализацию "особого статуса Приднестровья", а также получение русским языком статуса "языка межнационального общения" и обеспечение присутствие в стране российских СМИ.

Одним из инструментов экономического давления на Молдову в документе указана зависимость Кишинева от российского импорта, в первую очередь от поставок газа.

Сергій Бережний
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