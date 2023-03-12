Российские спецслужбы намерены дестабилизировать ситуацию в Молдове, в том числе на акции, которую планируют сегодня, 12 марта, члены и сторонники партии Шор. Об этом 12 марта рассказал глава Национальной полиции Виорел Чернэуцану, передает NewsMaker.

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Чернэуцану отметил, что правоохранительные органы не пустили гражданина России, прибывшего в Кишинев 9 марта. По словам полицейского, его целью было обучить людей, которые собирались дестабилизировать ситуацию в Молдове.

"Наш агент под прикрытием, внедренный в эту группу, вступил в контакт с человеком из России. Второй гражданин России, Андрей, приехал в Молдову, чтобы организовать обучение. Ранее он уже бывал в Молдове, несколько раз менял фамилию и документы, чтобы его нельзя было отследить", – рассказал Чернэуцану.

Глава полиции также сообщил, что организаторы будущих беспорядков сформировали и подготовили 10 групп по 10 человек. 11 марта полиция Молдовы задержала семерых из них.

Чернэуцану подчеркнул, что все действия провокаторов беспорядков координировались из России.

По данным полиции Молдовы, всем завербованным обещали за организацию беспорядков $10 000 и поддержку со стороны политических сил.

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24 декабря 2022 года в Молдове отреагировали на заявление замминистра иностранных дел РФ Галузина, о том, что сближение Молдовы с НАТО приближает ее к "катастрофе". Спикер МИД Молдовы Даниэль Водэ расценил это как угрозу и заявил, что Молдова – "свободная страна, и это наше решение, как развивать нашу страну".

14 января, после массированного ракетного обстрела Россией Украины, в Молдове обнаружили в районе пограничного сектора Ларга остатки ракеты.

19 января Санду призвала союзников усилить возможности молдавской ПВО, но отметила, что попытки России дестабилизировать Молдову пока не увенчались успехом.

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Наталія Медведєва

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