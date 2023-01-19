Молдова запросила у союзников системы ПВО
19.01.2023, 17:58
Майя Санду (фото - ЕРА)
Президент Молдовы Майя Санду призвала союзников усилить возможности молдавской противовоздушной обороны, но отметила, что попытки России дестабилизировать Молдову пока не увенчались успехом. Об этом сообщает Sky News.
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"Мы запросили системы воздушного наблюдения и защиты. Мы понимаем, что Украина является приоритетом", – сказала Санду.
"Россия действительно пыталась мобилизовать коррумпированные группы и пророссийские партии в Молдове с целью свержения правительства, парламента и президента, и это не значит, что она сдалась, но нам до сих пор удавалось поддерживать стабильность", – добавила она.
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