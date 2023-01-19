Молдова запросила у союзников системы ПВО

Президент Молдовы Майя Санду призвала союзников усилить возможности молдавской противовоздушной обороны, но отметила, что попытки России дестабилизировать Молдову пока не увенчались успехом. Об этом сообщает Sky News.

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"Мы запросили системы воздушного наблюдения и защиты. Мы понимаем, что Украина является приоритетом", – сказала Санду.

"Россия действительно пыталась мобилизовать коррумпированные группы и пророссийские партии в Молдове с целью свержения правительства, парламента и президента, и это не значит, что она сдалась, но нам до сих пор удавалось поддерживать стабильность", – добавила она.

24 декабря 2022 года в Молдове отреагировали на заявление замминистра иностранных дел РФ Михаила Галузина, о том, что сближение Молдовы с НАТО приближает ее к "катастрофе". Спикер МИД Молдовы Даниел Водэ расценил это как угрозу и заявил, что Молдова – "свободная страна и это наше решение, как развивать нашу страну".

14 января, после массированного ракетного обстрела Россией Украины патруль пограничной полиции Молдовы обнаружил в районе пограничного сектора Ларга (район Бричаны) остатки ракеты.

Вадим Ребрина

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