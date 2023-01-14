Молдова обнаружила на своей территории остатки упавшей ракеты – фото

После массированного ракетного обстрела Россией Украины патруль пограничной полиции Молдовы обнаружил в районе пограничного сектора Ларга (район Бричаны) остатки ракеты. Об этом сообщает пресс-служба МВД Молдовы.

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"После массированного обстрела Россией Украины патруль пограничной полиции сегодня днем ​​обнаружил в районе пограничного сектора Ларга (район Бричаны) остатки ракеты, выпущенной в результате авиаударов России по Украине", – сказано в сообщении.

После обнаружения остатков ракеты были приняты незамедлительные меры по охране района, сообщили в МВД.

Днем 14 января, после "пробной" атаки утром, страна-террорист Россия предпринимает первую в 2023 году попытку нанести одновременно многими ракетами максимальный урон гражданской критической инфраструктуре Украины.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне массированной ракетной атаки России на Украину призвал G7 и ЕС безотлагательно ввести предложенные Украиной санкции, чтобы уничтожить ракетно-беспилотную промышленность РФ.

Вадим Ребрина

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