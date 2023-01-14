Молдова обнаружила на своей территории остатки упавшей ракеты – фото
14.01.2023, 17:59
Фото: МВД Молдовы
После массированного ракетного обстрела Россией Украины патруль пограничной полиции Молдовы обнаружил в районе пограничного сектора Ларга (район Бричаны) остатки ракеты. Об этом сообщает пресс-служба МВД Молдовы.
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"После массированного обстрела Россией Украины патруль пограничной полиции сегодня днем обнаружил в районе пограничного сектора Ларга (район Бричаны) остатки ракеты, выпущенной в результате авиаударов России по Украине", – сказано в сообщении.
После обнаружения остатков ракеты были приняты незамедлительные меры по охране района, сообщили в МВД.
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