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Молдова обнаружила на своей территории остатки упавшей ракеты – фото

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2023, 17:59
Молдова обнаружила на своей территории остатки упавшей ракеты – фото - Фото
Фото: МВД Молдовы

После массированного ракетного обстрела Россией Украины патруль пограничной полиции Молдовы обнаружил в районе пограничного сектора Ларга (район Бричаны) остатки ракеты. Об этом сообщает пресс-служба МВД Молдовы.

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"После массированного обстрела Россией Украины патруль пограничной полиции сегодня днем ​​обнаружил в районе пограничного сектора Ларга (район Бричаны) остатки ракеты, выпущенной в результате авиаударов России по Украине", – сказано в сообщении.

После обнаружения остатков ракеты были приняты незамедлительные меры по охране района, сообщили в МВД.

Молдова обнаружила на своей территории остатки упавшей ракеты – фото
  • Днем 14 января, после "пробной" атаки утром, страна-террорист Россия предпринимает первую в 2023 году попытку нанести одновременно многими ракетами максимальный урон гражданской критической инфраструктуре Украины. 
  • В Днепре оккупанты попали в 9-этажный жилой дом, разрушен подъезд, погибли пятеро людей, 27 пострадали. 
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Вадим Ребрина
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