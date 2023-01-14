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Мы должны убить ракетно-беспилотную промышленность РФ — Кулеба призвал Запад к санкциям

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2023, 17:10
Мы должны убить ракетно-беспилотную промышленность РФ — Кулеба призвал Запад к санкциям - Фото
Фото: Днепропетровская ОВА

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне продолжающейся массированной ракетной атаки России на Украину призвал G7 и ЕС безотлагательно ввести предложенные Украиной санкции, чтобы уничтожить ракетно-беспилотную промышленность РФ. Об этом он написал в Twitter.

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"Каждый залп ракет еще больше истощает российские запасы. Тем не менее они все еще могут производить новые. Мы можем и должны убить их ракетно-беспилотную промышленность массированным санкционным ударом! Я призываю G7 и ЕС безотлагательно ввести соответствующие санкции, предложенные Украиной", – написал Кулеба.

  • Днем 14 января, после "пробной" атаки утром, страна-террорист Россия предпринимает первую в 2023 году попытку нанести одновременно многими ракетами максимальный урон гражданской критической инфраструктуре Украины. 
  • В Днепре оккупанты попали в 9-этажный жилой дом, разрушен подъезд, под завалами люди, есть пострадавшие. 
Вадим Ребрина
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санкции ракетный удар дмитрий кулеба
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