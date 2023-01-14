Массированная ракетная атака. Оккупанты попали в многоквартирный дом в Днепре – фото
14.01.2023, 16:08
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)
Во время массированной ракетной атаки на Украину оккупанты попали в многоквартирный дом в Днепре. Об этом сообщает заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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"Ужасные новости из Днепра. Попали в многоквартирный дом", – написал он.
Тимошенко уточняет, что "нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, находившиеся дома в праздничный день".
ГСЧС и все городские службы на месте.
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