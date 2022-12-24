В России угрожают Молдове из-за сотрудничества с НАТО. Это наше решение, ответили там

В Молдове отреагировали на заявление замминистра иностранных дел РФ Михаила Галузина, о том, что сближение Молдовы с НАТО приближает ее к "катастрофе". Спикер МИД Молдовы Даниел Водэ расценил это как угрозу и заявил, что Молдова – "свободная страна и это наше решение как развивать нашу страну".

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Галузин в интервью российскому пропагандистскому ресурсу РИА Новости сказал, что "активизация сотрудничества Кишинева со странами НАТО в военной и военно-технической сферах является фактором, в большей степени подрывающим безопасность самой Молдовы".

"Как показывает опыт, безрассудное накачивание той или иной страны западными вооружениями или размещение на ее территории натовских контингентов отнюдь не добавляет ей безопасности и суверенитета, а, напротив, приближает к катастрофе. Печальный опыт Украины с молдавской земли, полагаю, виден весьма отчетливо", – сказал представитель МИД РФ.

Спикер МИД Молдовы ответил: "Мы отвергаем угрозы, высказанные замминистра иностранных дел России Михаилом Галузиным в интервью российской прессе в канун Рождества".

Водэ отметил, что Молодова – "мирное и нейтральное государство", но "нейтралитет не означает самоизоляции, демилитаризации или равнодушия к происходящему в мире".

"Мы заинтересованы в укреплении нашей стойкости, в том числе через НАТО, самый мощный политико-военный союз в мире. Наше сотрудничество с организацией прозрачно и основано на хорошо известных рамках..." – написал спикер МИД Молдовы.

Он также отметил, что "мы живем в сложном регионе, пострадавшем от жестокой агрессии России против Украины, факт, который имеет драматические последствия для нашей страны.".

"Нам нужна вся солидарность наших друзей, чтобы преодолеть многочисленные гибридные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Мы свободная страна и это наше решение как развивать нашу страну", – подытожил Водэ.

19 декабря глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяцэ заявил, что Российская Федерация рассматривает сценарий вторжения в Молдову в начале 2023 года.

Вадим Ребрина

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