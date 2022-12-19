В Кишиневе заявили, что РФ рассматривает сценарий вторжения в Молдову в начале 2023 года
Российская Федерация рассматривает сценарий вторжения в Молдову в начале 2023 года. Его реализация зависит от развития событий в войне Украины, заявил глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяце в интервью телеканалу TVR Moldova. Информация также подтверждается на сайте СИБ.
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Мустяце рассказал, что молдавская спецслужба изучает разные версии развития событий, среди которых есть вероятность того, что российские войска попытаются захватить север Украины, а в случае успеха – дойти до Молдовы.
"Вопрос не в том, сделает ли Российская Федерация новое наступление в направлении молдавской территории, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе-феврале, либо позже – в марте-апреле. Но, судя по информации, что есть у нас, Россия может пойти дальше, чтобы создать коридор с Приднестровским регионом, который является территорией Молдовы. Тогда с ясностью можно будет сказать, что да, они собираются прийти сюда, соединиться. Что будет после этого, их намерения относительно Кишинева, мы можем обсуждать, но это реальный и очень высокий риск", – сказал Мустяце.
Также руководитель молдавской спецслужбы отметил, что самый большой в Европе склад боеприпасов, расположенный в селе Колбасна в Приднестровском регионе, очень тщательно охраняют российские военные. По одному из предположений главы СИБ, Россия намерена использовать эти боеприпасы в возможной военной конфронтации.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на прошлой неделе сказал, что Россия оказалась в безвыходном положении и хочет накопить силы для нового наступления в феврале.
- Президент Владимир Зеленский летом говорил, что Украина готова к решительному ответу на возможную агрессию со стороны российского контингента в Приднестровье.
- Генштаб ВСУ с начала апреля 2022 года не исключает наступления РФ из Приднестровья. Оккупанты начали готовить там аэродром и пытались вербовать наемников. 22 апреля в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти на Приднестровье.
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