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В Кишиневе заявили, что РФ рассматривает сценарий вторжения в Молдову в начале 2023 года

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 16:29
В Кишиневе заявили, что РФ рассматривает сценарий вторжения в Молдову в начале 2023 года - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российская Федерация рассматривает сценарий вторжения в Молдову в начале 2023 года. Его реализация зависит от развития событий в войне Украины, заявил глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяце в интервью телеканалу TVR Moldova. Информация также подтверждается на сайте СИБ.

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Мустяце рассказал, что молдавская спецслужба изучает разные версии развития событий, среди которых есть вероятность того, что российские войска попытаются захватить север Украины, а в случае успеха – дойти до Молдовы.

"Вопрос не в том, сделает ли Российская Федерация новое наступление в направлении молдавской территории, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе-феврале, либо позже – в марте-апреле. Но, судя по информации, что есть у нас, Россия может пойти дальше, чтобы создать коридор с Приднестровским регионом, который является территорией Молдовы. Тогда с ясностью можно будет сказать, что да, они собираются прийти сюда, соединиться. Что будет после этого, их намерения относительно Кишинева, мы можем обсуждать, но это реальный и очень высокий риск", – сказал Мустяце.

Также руководитель молдавской спецслужбы отметил, что самый большой в Европе склад боеприпасов, расположенный в селе Колбасна в Приднестровском регионе, очень тщательно охраняют российские военные. По одному из предположений главы СИБ, Россия намерена использовать эти боеприпасы в возможной военной конфронтации.

СПРАВКА. Молдова потеряла контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта 1992-го, якобы возникшего "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. С тех пор там находятся российские оккупационные войска.
Андрій Водяний
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Молдова
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