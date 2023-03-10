Премьер Молдовы: Ракеты падают у нас из-за РФ, Украину надо благодарить, она защищает нас
10.03.2023, 06:16
Дорин Речан (Фото: EPA)
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что падение ракет на территории его страны — это следствие агрессии РФ против Украины. Об этом он сообщил в интервью Realitatea.
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По его словам, Молдова должна усиливать свою противовоздушную оборону, однако ракеты падают на территории страны из-за российской агрессии.
Он отметил, что его страна должна благодарить Украину и украинцев за то, что они защищают свою родину, а также Молдову и всю Европу.
"Перед Молдовой стоят эти вызовы, и мы будем продолжать обеспечивать мир и спокойствие. Давайте сосредоточимся и поработаем каждый на своем месте", — сказал Речан.
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