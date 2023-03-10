Премьер Молдовы: Ракеты падают у нас из-за РФ, Украину надо благодарить, она защищает нас

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что падение ракет на территории его страны — это следствие агрессии РФ против Украины. Об этом он сообщил в интервью Realitatea.

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По его словам, Молдова должна усиливать свою противовоздушную оборону, однако ракеты падают на территории страны из-за российской агрессии.

Он отметил, что его страна должна благодарить Украину и украинцев за то, что они защищают свою родину, а также Молдову и всю Европу.

"Перед Молдовой стоят эти вызовы, и мы будем продолжать обеспечивать мир и спокойствие. Давайте сосредоточимся и поработаем каждый на своем месте", — сказал Речан.

24 декабря 2022 года в Молдове отреагировали на заявление замминистра иностранных дел РФ Галузина, о том, что сближение Молдовы с НАТО приближает ее к "катастрофе". Спикер МИД Молдовы Водэ расценил это как угрозу и заявил, что Молдова – "свободная страна, и это наше решение, как развивать нашу страну".

14 января, после массированного ракетного обстрела Россией Украины, в Молдове обнаружили в районе пограничного сектора Ларга остатки ракеты.

19 января Санду призвала союзников усилить возможности молдавской ПВО, но отметила, что попытки России дестабилизировать Молдову пока не увенчались успехом.

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Дмитро Гриниченко

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