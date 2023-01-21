Санду не исключает, что Молдова может отказаться от нейтралитета и войти в военный альянс

Президент Молдовы Майя Санду не исключает возможного отказа страны от нейтралитета ради вступления в военный альянс. Об этом она сказала в интервью Politico.

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"Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это сами или нам следует стать частью более крупного альянса", – сказала Санду.

По словам президента Молдовы, если в какой-то момент страна придет к выводу, что необходимо изменить нейтралитет, то это должно произойти "посредством демократического процесса".

При этом, как подчеркивается в материале, Санду старалась не упоминать НАТО.

Комментируя предупреждения РФ по поводу сотрудничества Молдовы с НАТО, Санду подчеркнула, что Молдова – мирная страна, и это не Молдова начала войну против своих соседей. Санду отвергла заявления о том, что действия Молдовы по укреплению своей обороны – за счет увеличения собственной военной мощи, либо за счет установления более тесных отношений с другими союзниками – якобы являются провокационными.

"Российской пропаганде удалось убедить часть населения в том, что нейтралитет означает, что вам не нужно вкладывать средства в свой оборонный сектор, что нейтралитет означает, что вы ничего не делаете и у вас нет возможности защитить себя, что неверно", – сказала Санду.

24 декабря 2022 года в Молдове отреагировали на заявление замминистра иностранных дел РФ Галузина, о том, что сближение Молдовы с НАТО приближает ее к "катастрофе". Спикер МИД Молдовы Водэ расценил это как угрозу и заявил, что Молдова – "свободная страна и это наше решение, как развивать нашу страну".

14 января, после массированного ракетного обстрела Россией Украины, в Молдове обнаружили в районе пограничного сектора Ларга остатки ракеты.

19 января Санду призвала союзников усилить возможности молдавской ПВО, но отметила, что попытки России дестабилизировать Молдову пока не увенчались успехом.

Оксана Житнюк

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