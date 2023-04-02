Молдова может освободиться от энергетической зависимости от России за два года – Санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что страна способна за два года добиться энергетической независимости от России. Об этом Санду сказала во время телешоу на канале Moldova 1.

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Санду подчеркнула, что для Молдовы очень важны инвестиции в возобновляемую энергетику и энергоэффективность, и это будет способствовать усилению рычагов регулирования приднестровского конфликта.

"Я думаю, что с энергетической стороны тот факт, что мы наращиваем эту независимость и в какой-то момент вообще перестанем зависеть от Российской Федерации, увеличивает наши рычаги влияния, в том числе и в этом процессе урегулирования приднестровского конфликта", – сказала президент Молдовы.

Она добавила, что Молдова практически не зависит от российского газа.

"Нам нужно инвестировать в возобновляемые источники энергии, в энергоэффективность. Все это происходит, это нельзя сделать за полгода, но через два года, когда мы завершим проект Кишинев-Вулканешты, у нас будет полная энергетическая независимость от Российской Федерации", – сказала Санду.

5 марта заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сказал, что если Молдова хочет присоединиться к Европе, ей пора сделать выбор и меньше бояться реакции России.

12 марта власти Молдовы заявили, что спецслужбы РФ пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове, организуя группы для провокаций беспорядков.

15 марта несколько медиа сообщили, что получили доступ к якобы плану Кремля по установлению полного фактического контроля над Молдовой.

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Наталія Медведєва

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