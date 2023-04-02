Молдова может освободиться от энергетической зависимости от России за два года – Санду
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что страна способна за два года добиться энергетической независимости от России. Об этом Санду сказала во время телешоу на канале Moldova 1.
Санду подчеркнула, что для Молдовы очень важны инвестиции в возобновляемую энергетику и энергоэффективность, и это будет способствовать усилению рычагов регулирования приднестровского конфликта.
"Я думаю, что с энергетической стороны тот факт, что мы наращиваем эту независимость и в какой-то момент вообще перестанем зависеть от Российской Федерации, увеличивает наши рычаги влияния, в том числе и в этом процессе урегулирования приднестровского конфликта", – сказала президент Молдовы.
Она добавила, что Молдова практически не зависит от российского газа.
"Нам нужно инвестировать в возобновляемые источники энергии, в энергоэффективность. Все это происходит, это нельзя сделать за полгода, но через два года, когда мы завершим проект Кишинев-Вулканешты, у нас будет полная энергетическая независимость от Российской Федерации", – сказала Санду.
- 5 марта заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сказал, что если Молдова хочет присоединиться к Европе, ей пора сделать выбор и меньше бояться реакции России.
- 12 марта власти Молдовы заявили, что спецслужбы РФ пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове, организуя группы для провокаций беспорядков.
- 15 марта несколько медиа сообщили, что получили доступ к якобы плану Кремля по установлению полного фактического контроля над Молдовой.
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