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Путин хочет использовать Молдову против Украины, как он использует Беларусь – Санду

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 15:57
Путин хочет использовать Молдову против Украины, как он использует Беларусь – Санду - Фото
Майя Санду (Фото: EPA)

Россия хочет использовать Молдову против Украины так же, как она использует Беларусь. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в эфире программы Puncte de reflecție на телеканале Vocea Basarabiei, сообщает NewsMaker.

Санду попросили объяснить, что такое гибридные атаки.

"Попытки РФ подорвать, свергнуть власть, и у нас есть доказательства. Понятно, что Россия пытается установить в Кишиневе пророссийскую власть, чтобы использовать Молдову против Украины, как это происходит, например, в случае с Беларусью", — ответила Санду.

Она напомнила о недавнем заявлении российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия намерена разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.

"Вы видели недавние заявления Кремля о том, что они разместят ядерное оружие на территории Беларуси. Именно это Россия хочет сделать и в случае с Молдовой. Однако сегодня в Молдове есть независимая власть, избранная ее гражданами, работающая на благо граждан и Молдовы, поэтому ее нельзя использовать так, как использовало бы пророссийское руководство", — заявила Санду.

  • 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует из-за этого экстренно созвать заседание Совета Безопасности ООН.
  • В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.

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Вадим Ребрина
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Россия ядерное оружие Молдова майя санду
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