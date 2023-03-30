Путин хочет использовать Молдову против Украины, как он использует Беларусь – Санду

Россия хочет использовать Молдову против Украины так же, как она использует Беларусь. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в эфире программы Puncte de reflecție на телеканале Vocea Basarabiei, сообщает NewsMaker.

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Санду попросили объяснить, что такое гибридные атаки.

"Попытки РФ подорвать, свергнуть власть, и у нас есть доказательства. Понятно, что Россия пытается установить в Кишиневе пророссийскую власть, чтобы использовать Молдову против Украины, как это происходит, например, в случае с Беларусью", — ответила Санду.

Она напомнила о недавнем заявлении российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия намерена разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.

"Вы видели недавние заявления Кремля о том, что они разместят ядерное оружие на территории Беларуси. Именно это Россия хочет сделать и в случае с Молдовой. Однако сегодня в Молдове есть независимая власть, избранная ее гражданами, работающая на благо граждан и Молдовы, поэтому ее нельзя использовать так, как использовало бы пророссийское руководство", — заявила Санду.

25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует из-за этого экстренно созвать заседание Совета Безопасности ООН.

В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.

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Вадим Ребрина

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