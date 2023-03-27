ГУР о ядерных угрозах Путина: Обезьяна с гранатой опасна, но в РФ есть и "другие субъекты"

Заявляя о намерении разместить ядерное оружие на территории Беларуси, российский диктатор Владимир Путин "повышает ставки", сценарии могут быть разные, но в окружении диктатора знают, что любой намек на применение такого оружия будет означать "конец и режиму, и современной России в политическом контексте". Об этом в эфире Радио Свобода сказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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По его словам, намерение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси – не новость ни для Украины, ни для мира.

Он напомнил, что еще в январе украинская разведка предупреждала о возможных ядерных провокациях Путина с использованием Беларуси. Юсов также отметил, что беларуский диктатор Александр Лукашенко изменил конституцию государства, отказавшись от безъядерного статуса, а также взял на вооружение оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", который может нести ядерное оружие.

"Потерпевший поражение на поле боя в конвенционной войне, Путин прибегает к ядерному шантажу. Хотя опять же, аргументы уже не новые. Другое дело, что новые обстоятельства. То есть понятно, что это поднятие ставок. Хотя и Соединенные Штаты, и Европейский Союз в данной ситуации очень четко и однозначно реагируют, что на этот шантаж вестись не планируют", – сказал представитель ГУР.

По его словам, в Беларуси "сейчас определенные действия происходят, но они не касаются перемещения ядерного оружия". "Ситуация отслеживается... Меры реагирования и Украиной, и нашими союзниками уже отрабатываются", – отметил Юсов.

По поводу вероятности применения Россией ядерного оружия он сказал: "Мы понимаем, что если у обезьяны есть граната, то возможны разные сценарии. Но кроме обезьяны там есть другие субъекты, которые прекрасно знают, что малейший намек на применение ядерного оружия будет означать конец и режиму, и современной России в политическом контексте".

25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует из-за этого экстренно созвать заседание Совета Безопасности ООН.

В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.

Вадим Ребрина

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