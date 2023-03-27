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"Ядерное оружие в Беларуси" от Путина. У Байдена говорят, что доказательств этому нет

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 09:18
Джон Кирби (Фото: EPA)

В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь, о чем говорил диктатор Владимир Путин. Об этом сообщил представитель администрации президента Джо Байдена Джон Кирби в интервью каналу CBS News.

По его словам, Вашингтон не видит никаких указаний на то, что РФ перемещала ядерное оружие, а также намерений Путина применить оружие массового поражения. 

"Очевидно, мы согласились бы с тем, что ядерную войну нельзя вести, ядерную войну нельзя выиграть, и ясно, что это перешагнуло бы важный порог. Мы это мониторим каждый день с риторикой, идущей из Москвы", — сказал Кирби.

Он отметил, что у США нет оснований изменять свою позицию в стратегическом сдерживании.

Представитель Белого дома считает, что заявление Путина связано с развитием его риторики о том, что предоставление Украине снарядов с обедненным ураном приводит в войну "ядерный компонент". 

"Нет радиоактивной угрозы от снарядов с обедненным ураном, обычных на поле боя. Подобные снаряды использует и Россия", — резюмировал он.

  • 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует в связи с этим экстренно созвать заседание Совета Безопасности ООН.
  • Попытка диктаторских режимов угрожать всей Европе – Литва о ядерном оружии РФ в Беларуси.

Читайте также: "Боится контрнаступления Украины". В ISW объяснили громкие заявления Путина в последнем интервью

Дмитро Гриниченко
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