"Ядерное оружие в Беларуси" от Путина. У Байдена говорят, что доказательств этому нет

В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь, о чем говорил диктатор Владимир Путин. Об этом сообщил представитель администрации президента Джо Байдена Джон Кирби в интервью каналу CBS News.

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По его словам, Вашингтон не видит никаких указаний на то, что РФ перемещала ядерное оружие, а также намерений Путина применить оружие массового поражения.

"Очевидно, мы согласились бы с тем, что ядерную войну нельзя вести, ядерную войну нельзя выиграть, и ясно, что это перешагнуло бы важный порог. Мы это мониторим каждый день с риторикой, идущей из Москвы", — сказал Кирби.

Он отметил, что у США нет оснований изменять свою позицию в стратегическом сдерживании.

Представитель Белого дома считает, что заявление Путина связано с развитием его риторики о том, что предоставление Украине снарядов с обедненным ураном приводит в войну "ядерный компонент".

"Нет радиоактивной угрозы от снарядов с обедненным ураном, обычных на поле боя. Подобные снаряды использует и Россия", — резюмировал он.

25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует в связи с этим экстренно созвать заседание Совета Безопасности ООН.

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Дмитро Гриниченко

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