В Польшу прилетели истребители США F-22 Raptor. Это поддержка восточного фланга НАТО

В Польшу прилетели американские истребители F-22 Raptor для поддержки восточного фланга НАТО. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак в Twitter.

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По его словам, F-22 является одним из наиболее современных самолетов в мире.

"Они будут сотрудничать с польскими пилотами, продолжая поддержку на восточном фланге Альянса", — заявил Блащак.

СПРАВКА. F-22 Raptor — многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics для борьбы с авиацией противника, прикрытия войск и тыловых объектов от ударов с воздуха, противодействия воздушной разведке противника днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. F-22 является первым состоящим на вооружении истребителем пятого поколения.

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Дмитро Гриниченко

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