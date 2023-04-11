UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Польшу прилетели истребители США F-22 Raptor. Это поддержка восточного фланга НАТО

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 13:38
В Польшу прилетели истребители США F-22 Raptor. Это поддержка восточного фланга НАТО - Фото
Истребитель F-22 (Фото: EPA)

В Польшу прилетели американские истребители F-22 Raptor для поддержки восточного фланга НАТО. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак в Twitter.

По его словам, F-22 является одним из наиболее современных самолетов в мире. 

"Они будут сотрудничать с польскими пилотами, продолжая поддержку на восточном фланге Альянса", — заявил Блащак.

СПРАВКА. F-22 Raptor — многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics для борьбы с авиацией противника, прикрытия войск и тыловых объектов от ударов с воздуха, противодействия воздушной разведке противника днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. F-22 является первым состоящим на вооружении истребителем пятого поколения.

Читайте также: Залужный: Украине нужны F-16

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США война польша нато авиация F-22
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 