В Польшу прилетели истребители США F-22 Raptor. Это поддержка восточного фланга НАТО
11.04.2023, 13:38
Истребитель F-22 (Фото: EPA)
В Польшу прилетели американские истребители F-22 Raptor для поддержки восточного фланга НАТО. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак в Twitter.
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По его словам, F-22 является одним из наиболее современных самолетов в мире.
"Они будут сотрудничать с польскими пилотами, продолжая поддержку на восточном фланге Альянса", — заявил Блащак.
СПРАВКА. F-22 Raptor — многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics для борьбы с авиацией противника, прикрытия войск и тыловых объектов от ударов с воздуха, противодействия воздушной разведке противника днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. F-22 является первым состоящим на вооружении истребителем пятого поколения.
- 5 февраля 2023 года глава МО Резников сказал, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя", но 17 февраля глава МИД Кулеба заявил, что истребители не пообещала пока ни одна из стран, хотя скоро объявят об обучении летчиков.
- 23 февраля заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Нуланд сказала, что в Белом доме обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения для долгосрочных гарантий безопасности.
- 28 марта глава Пентагона Остин допустил передачу ВСУ F-16, но не сейчас. Сказал: "На это нужно полтора года".
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