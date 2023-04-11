На фоне скандальных слов Макрона. Моравецкий: Альянс с США – основа безопасности Европы

Альянс с США является абсолютной основой европейской безопасности. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после скандальных слов президента Франции Эмманюэля Макрона о связях с США и Китаем, передает AFP news.

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Моравецкий перед началом визита в США сказал, что председательство его страны в ЕС в 2025 году сделает главным приоритетом партнерство с Вашингтоном.

"Союз с Соединенными Штатами является абсолютной основой нашей безопасности, которая базируется на двух столпах: экономическом и оборонном сотрудничестве", — сказал польский премьер.

Его заявление последовало за полемикой, спровоцированной Макроном, который после визита в Китай заявил, что Европа не должна вмешиваться в ситуацию с Тайванем и ей следует стремиться уменьшить влияние США на ЕС.

"Некоторые западные лидеры мечтают о сотрудничестве со всеми, с Россией и с некоторыми силами на Дальнем Востоке", – сказал Моравецкий, не называя имен.

Глава правительства в Варшаве заявил, что надеется укрепить связи с Вашингтоном, одобрив и продлив контракты на оборонную технику.

Он сказал, что обсудит сотрудничество с США в области энергетики и ядерной энергетики, поскольку Польша планирует построить свою первую атомную электростанцию с американской фирмой Westinghouse.

После официального визита в Китай Макрон заявил, что европейцам не следует вмешиваться в конфликт Китая с Тайванем, а также выступил за укрепление "стратегической автономии ЕС" и уменьшение готовности "соглашаться с внешнеполитическими целями США".

10 апреля 2023 года Макрон сказал, что Европа не должна следовать за внешней политикой США или Китая.

По информации Bloomberg, глава Китая Си Цзиньпин поблагодарил Макрона за разъяснение вопросов касательно войны России против Украины.

Представители ведущих партий Германии и Чехии выразили возмущение и раскритиковали слова Макрона о невмешательстве Европы в ситуацию с Тайванем и стремлении уменьшить влияние США на ЕС.

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