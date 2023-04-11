На фоне скандальных слов Макрона. Моравецкий: Альянс с США – основа безопасности Европы
Альянс с США является абсолютной основой европейской безопасности. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после скандальных слов президента Франции Эмманюэля Макрона о связях с США и Китаем, передает AFP news.
Моравецкий перед началом визита в США сказал, что председательство его страны в ЕС в 2025 году сделает главным приоритетом партнерство с Вашингтоном.
"Союз с Соединенными Штатами является абсолютной основой нашей безопасности, которая базируется на двух столпах: экономическом и оборонном сотрудничестве", — сказал польский премьер.
Его заявление последовало за полемикой, спровоцированной Макроном, который после визита в Китай заявил, что Европа не должна вмешиваться в ситуацию с Тайванем и ей следует стремиться уменьшить влияние США на ЕС.
"Некоторые западные лидеры мечтают о сотрудничестве со всеми, с Россией и с некоторыми силами на Дальнем Востоке", – сказал Моравецкий, не называя имен.
Глава правительства в Варшаве заявил, что надеется укрепить связи с Вашингтоном, одобрив и продлив контракты на оборонную технику.
Он сказал, что обсудит сотрудничество с США в области энергетики и ядерной энергетики, поскольку Польша планирует построить свою первую атомную электростанцию с американской фирмой Westinghouse.
- После официального визита в Китай Макрон заявил, что европейцам не следует вмешиваться в конфликт Китая с Тайванем, а также выступил за укрепление "стратегической автономии ЕС" и уменьшение готовности "соглашаться с внешнеполитическими целями США".
- 10 апреля 2023 года Макрон сказал, что Европа не должна следовать за внешней политикой США или Китая.
- По информации Bloomberg, глава Китая Си Цзиньпин поблагодарил Макрона за разъяснение вопросов касательно войны России против Украины.
- Представители ведущих партий Германии и Чехии выразили возмущение и раскритиковали слова Макрона о невмешательстве Европы в ситуацию с Тайванем и стремлении уменьшить влияние США на ЕС.
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