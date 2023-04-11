UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На фоне скандальных слов Макрона. Моравецкий: Альянс с США – основа безопасности Европы

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 14:20
На фоне скандальных слов Макрона. Моравецкий: Альянс с США – основа безопасности Европы - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)

Альянс с США является абсолютной основой европейской безопасности. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после скандальных слов президента Франции  Эмманюэля Макрона о связях с США и Китаем, передает AFP news.

Моравецкий перед началом визита в США сказал, что председательство его страны в ЕС в 2025 году сделает главным приоритетом партнерство с Вашингтоном.

"Союз с Соединенными Штатами является абсолютной основой нашей безопасности, которая базируется на двух столпах: экономическом и оборонном сотрудничестве", — сказал польский премьер.

Его заявление последовало за полемикой, спровоцированной Макроном, который после визита в Китай заявил, что Европа не должна вмешиваться в ситуацию с Тайванем и ей следует стремиться уменьшить влияние США на ЕС.

"Некоторые западные лидеры мечтают о сотрудничестве со всеми, с Россией и с некоторыми силами на Дальнем Востоке", – сказал Моравецкий, не называя имен.

Глава правительства в Варшаве заявил, что надеется укрепить связи с Вашингтоном, одобрив и продлив контракты на оборонную технику.

Он сказал, что обсудит сотрудничество с США в области энергетики и ядерной энергетики, поскольку Польша планирует построить свою первую атомную электростанцию с американской фирмой Westinghouse.

  • После официального визита в Китай Макрон заявил, что европейцам не следует вмешиваться в конфликт Китая с Тайванем, а также выступил за укрепление "стратегической автономии ЕС" и уменьшение готовности "соглашаться с внешнеполитическими целями США".
  • 10 апреля 2023 года Макрон сказал, что Европа не должна следовать за внешней политикой США или Китая.
  • По информации Bloomberg, глава Китая Си Цзиньпин поблагодарил Макрона за разъяснение вопросов касательно войны России против Украины.
  • Представители ведущих партий Германии и Чехии выразили возмущение и раскритиковали слова Макрона о невмешательстве Европы в ситуацию с Тайванем и стремлении уменьшить влияние США на ЕС. 

Читайте также: Макрон не смог повлиять на позицию Си Цзиньпина относительно войны России против Украины – Politico

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Матеуш Моравецкий Китай польша евросоюз франция эмманюэль макрон
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 