Си Цзиньпин поблагодарил Макрона за разъяснения по войне России против Украины — Bloomberg

Глава КНР Си Цзиньпин поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за разъяснение вопросов по войне РФ против Украины. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного французского чиновника.

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По его словам, Париж и Пекин договорились поддержать любые усилия по восстановлению мира в Украине на основе международного права.

Отмечается, что визит в Китай не оправдал ожиданий Макрона, который надеялся убедить Си использовать его влияние на диктатора Владимира Путина, чтобы РФ прекратила войну.

Чиновник заявил, что поддержка Китаем согласованного заявления является признаком того, что КНР якобы готова "эффективно участвовать в мирных усилиях".

Он подчеркнул, что переговоры Макрона и Си подготовили почву для "дальнейшей совместной работы по достижению мира", однако Франция не ожидала, что Китай полностью переметнется на другую сторону в войне.

Представитель Парижа сказал, что в конце последней встречи Си поблагодарил Макрона за разъяснение вопросов.

В преддверии визита в Китай Макрон и президент США Байден договорились о привлечении Китая к ускорению завершения войны в Украине.

Во время визита Макрон заявил, что рассчитывает на Китай, чтобы тот "привел Россию в сознание".

По данным Politico, президенту Франции не удалось повлиять на позицию Си по войне России против Украины.

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Дмитро Гриниченко

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