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Макрон не смог повлиять на позицию Си Цзиньпина по войне России против Украины – Politico

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 21:42
Макрон не смог повлиять на позицию Си Цзиньпина по войне России против Украины – Politico - Фото
Си Цзиньпин (Фото: Синьхуа)

После переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном глава Китая Си Цзиньпинь не обнаружил никаких признаков изменения своей позиции по войне России против Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

После начала официального визита Макрона в КНР китайский лидер продолжил придерживаться своей позиции по поводу полномасштабного российского вторжения в Украину. Он продолжает настаивать на том, что "все стороны [конфликта] имеют обоснованную обеспокоенность безопасностью", и призвал к возобновлению "мирных переговоров" и поиску политического решения, пишет издание.

"Мирные переговоры должны быть возобновлены как можно быстрее, принимая во внимание обоснованные беспокойства по поводу безопасности всех сторон… стремясь к политическому решению и построению сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности", – сказал Си.

По словам дипломата, знакомого с ходом переговоров, во время закрытой встречи с Си Макрон выразил обеспокоенность по поводу возможности поставки Китаем оружия в Россию. Однако, похоже, ему не удалось "зайти далеко" в этом, пишет издание.

"Президент (Макрон, – ред.) призвал Си не осуществлять поставки [оружия] в Россию, которые способствовали бы ее войне против Украины. Си сказал, что это не его война", – сообщил дипломат.

  • 6 апреля 2023 года президент Франции прибыл в Китай с официальным визитом.
  • Макрон заявил, что рассчитывает на Китай, чтобы тот "привел Россию в сознание".
  • Во время встречи с Макроном Си Цзиньпин сказал, что использование ядерного оружия является "недопустимым".

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Артем Джеріпа
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