"Абсолютно позорно и неправильно": в Европе раскритиковали слова Макрона о США

Представители ведущих партий Германии и Чехии выразили возмущение и раскритиковали слова президента Франции Эмманюэля Макрона о невмешательстве Европы в ситуацию с Тайванем и стремлении уменьшить влияние США на ЕС. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на слова еврочиновников.

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Как отметил Норберт Реттген из немецкой оппозиционной партии ХДС, подобная французская политика "ведет к геополитическому тупику" для Европы.

"Почти иронично, что Макрон, который делает для Украины еще меньше, чем Шольц, отталкивает Соединенные Штаты своими заявлениями по Китаю", – сказал он.

Депутат от ХДС Тильман Кубан заявил, что "если бы американцы думали так же с 24.02.2022, Украины бы уже не существовало, а Путин, вероятно, уже стоял бы под Парижем".

Как отметила чешский сенатор Мирослава Немцова, в Китае президент Франции "подорвал ключевой альянс между Европой и США".

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По мнению главы комитета иностранных дел Палаты депутатов Чехии Марека Женишека, позиция Макрона "абсолютно позорна и неправильна". Он убежден, что Европа должна "сбалансировать силу Китая со США".

Чешский сенатор Давид Смоляк заявил, что позиция Макрона по невмешательству в конфликт Китая и Тайваня не снизит риск военного конфликта, а наоборот может его увеличить.

"Когда в прошлом году Совет ЕС согласился с необходимостью стратегической автономии [ЄС], он имел в виду укрепление нашей независимости от России и Китая. В любом случае заверение азиатского гиганта в том, что Тайвань – не наше дело, не уменьшает риск военного конфликта. Наоборот!" – сказал он.

После официального визита в Китай Макрон заявил, что европейцам не следует вмешиваться в конфликт Китая с Тайванем, а также выступил за укрепление "стратегической автономии ЕС" и уменьшение готовности "соглашаться с внешнеполитическими целями США".

10 апреля 2023 года Макрон сказал, что Европа не должна следовать за внешней политикой США или Китая.

По информации Bloomberg, глава Китая Си Цзиньпин поблагодарил Макрона за разъяснение вопросов касательно войны России против Украины.

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Артем Джеріпа

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