"Абсолютно позорно и неправильно": в Европе раскритиковали слова Макрона о США
Представители ведущих партий Германии и Чехии выразили возмущение и раскритиковали слова президента Франции Эмманюэля Макрона о невмешательстве Европы в ситуацию с Тайванем и стремлении уменьшить влияние США на ЕС. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на слова еврочиновников.
Как отметил Норберт Реттген из немецкой оппозиционной партии ХДС, подобная французская политика "ведет к геополитическому тупику" для Европы.
"Почти иронично, что Макрон, который делает для Украины еще меньше, чем Шольц, отталкивает Соединенные Штаты своими заявлениями по Китаю", – сказал он.
Депутат от ХДС Тильман Кубан заявил, что "если бы американцы думали так же с 24.02.2022, Украины бы уже не существовало, а Путин, вероятно, уже стоял бы под Парижем".
Как отметила чешский сенатор Мирослава Немцова, в Китае президент Франции "подорвал ключевой альянс между Европой и США".
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По мнению главы комитета иностранных дел Палаты депутатов Чехии Марека Женишека, позиция Макрона "абсолютно позорна и неправильна". Он убежден, что Европа должна "сбалансировать силу Китая со США".
Чешский сенатор Давид Смоляк заявил, что позиция Макрона по невмешательству в конфликт Китая и Тайваня не снизит риск военного конфликта, а наоборот может его увеличить.
"Когда в прошлом году Совет ЕС согласился с необходимостью стратегической автономии [ЄС], он имел в виду укрепление нашей независимости от России и Китая. В любом случае заверение азиатского гиганта в том, что Тайвань – не наше дело, не уменьшает риск военного конфликта. Наоборот!" – сказал он.
- После официального визита в Китай Макрон заявил, что европейцам не следует вмешиваться в конфликт Китая с Тайванем, а также выступил за укрепление "стратегической автономии ЕС" и уменьшение готовности "соглашаться с внешнеполитическими целями США".
- 10 апреля 2023 года Макрон сказал, что Европа не должна следовать за внешней политикой США или Китая.
- По информации Bloomberg, глава Китая Си Цзиньпин поблагодарил Макрона за разъяснение вопросов касательно войны России против Украины.
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