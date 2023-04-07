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Reuters: Си Цзиньпин пышной встречей Макрона хочет "склонить" Францию к Китаю – против США

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 16:50
Reuters: Си Цзиньпин пышной встречей Макрона хочет
Си Цзиньпин (Фото: ЕРА)

Лидер Китая Си Цзинпинь с "чрезвычайным великолепием" встретил президента Франции Еммануеля Макрона во время его официального визита в страну. Как пишет Reuters со ссылкой на экспертов, это может свидетельствовать о сближении Китая с Европейским Союзом в противовес США.

6 апреля 2023 г. президент Франции прибыл в Китай с официальным визитом. Во время визита Макрон получил "полную красную дорожку", а на второй день визита посетил юг Китая вместе с Си, пишет издание.

Как отмечает Reuters, такие путешествия по стране с иностранными лидерами являются редкостью для Си. Это подчеркивает значимость отношений с Францией. Официальный Пекин ищет поддержку против политики США, которую Си назвал "всесторонним сдерживанием, окружением и подавлением" Китая, пишет издание.

По мнению издания, такое отношение к Макрону является частью серии дипломатических шагов. Благодаря им Китай хочет "вырваться" из сдерживания со стороны США, в которое он попал из-за разногласий по Тайваню, войны России против Украины и ограничений со стороны Соединенных Штатов на экспорт технологий.

По мнению аналитика Rhodium Group Ноа Баркина, главной целью Китая является предотвращение сближения Европы с США.

"В этом смысле Макрон является, пожалуй, важнейшим партнером Пекина в Европе", – сказал эксперт.

  • В преддверии визита в Китай Макрон и президент США Байден договорились о привлечении Китая к ускорению завершения войны в Украине.
  • Во время визита Макрон заявил, что рассчитывает на Китай, чтобы тот "привел Россию в сознание".
  • По данным Politico, президенту Франции не удалось повлиять на позицию Си по войне России против Украины.

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Артем Джеріпа
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Еммануель Макрон война си цзиньпин джо байден
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