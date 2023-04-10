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Макрон: Европа не должна следовать ритму США и становиться вассалом. Важно слышать Китай

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 07:54
Макрон: Европа не должна следовать ритму США и становиться вассалом. Важно слышать Китай - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа не должна следовать за внешней политикой США или Китая. Об этом он сообщил в интервью изданию Les Échos после недавней встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

По его словам, решающее значение имеет "стратегическая автономия для предотвращения превращения европейских государств в вассалов".
"Тогда Европа может быть третьим полюсом против США и Китая. Мы не хотим вступать в межблочную логику. История ускоряется, параллельно нам нужно ускорение европейской военной экономики", — сказал Макрон.
Он отметил, что Европа показывает Китаю свое единство, а Пекин также "озабочен своим единством". 

"Тайвань, с их точки зрения, является их составной частью. Важно понять, как они рассуждают. Заинтересованы ли мы в форсировании темы Тайваня? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы должны последовать этому примеру и приспособиться к ритму США и чрезмерной реакции Китая", — заявил он.

Французский лидер подчеркнул, что Европа "не должна идти темпом, выбранным другими". 

  • В преддверии визита в Китай Макрон и президент США Байден договорились о привлечении Китая к ускорению завершения войны в Украине.
  • Во время визита Макрон заявил, что рассчитывает на Китай, чтобы тот "привел Россию в сознание".
  • По данным Politico, президенту Франции не удалось повлиять на позицию Си по войне России против Украины.

Читайте также: Си на встрече с Макроном направил сигнал России: Ядерное оружие нельзя применять

Дмитро Гриниченко
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Китай США евросоюз франция эмманюэль макрон тайвань
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