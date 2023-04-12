Утечка из Пентагона. Сербия согласилась или уже предоставила оружие Украине – Reuters

Агентство Reuters со ссылкой на один из опубликованных "секретных документов Пентагона" сообщает, что Сербия, единственная страна в Европе, отказавшаяся ввести санкции против России за ее вторжение в Украину, согласилась поставлять оружие Киеву или уже направила его.

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В документе, на который ссылается агентство, изложены ответы европейских правительств на запросы Украины о военной подготовке и "летальной помощи". В нем в форме диаграммы перечислены "оцененные позиции" 38 европейских правительств в ответ на запросы Украины о военной помощи.

На диаграмме видно, что Сербия отказалась предоставить обучение украинским войскам, но обязалась отправить летальный груз или уже отправила его, пишет Reuters. Также в документе указано, что у Сербии есть политическая воля и военная способность предоставлять оружие Украине в будущем.

Как сообщает агентство, документ имеет грифы Secret и NOFORN, запрещающие его распространение иностранным спецслужбам и военным. Он датирован 2 марта и удостоверен печатью Объединенного комитета начальников штабов.

В начале апреля газета The New York Times написала о "сливе" секретных документов Пентагона, в частности, о подготовке Украины к контрнаступлению. В Офисе президента Украины заявили, что информация, касающаяся контрнаступления, – это фейк и "стандартные элементы оперативной игры российской разведки – и ничего более, реальных планов Украины это не касается".

Утечка состоит примерно из сотни документов, сфотографированных неизвестным лицом. Эти фотокопии касаются разных регионов мира, а не только Украины, и имеют разную разведывательную направленность.

После выхода первой статьи NYT опубликовала еще один материал на основании этой утечки – о том, что американская разведка глубоко проникла в военное командование России и получает информацию почти из каждой спецслужбы РФ.

Публикации также начали появляться в других медиа, в частности, WaPo узнал оттуда о попытках ПВК Вагнера купить оружие в Турции.

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Вадим Ребрина

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