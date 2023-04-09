Discord, 4chan, Telegram. Как распространилась "утечка" из Пентагона – Bellingcat

Фотографии якобы секретных документов Пентагона, о которых стало публично известно после публикации New York Times 6 апреля, впервые появились на серверах популярной среди геймеров платформы Discord не менее чем за месяц до этого, пишет Bellingcat.

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Хотя конкретный источник этой утечки установить пока не удалось, Bellingcat смог проследить, как происходило ее распространение.



За день до выхода статьи New York Times, небольшое количество фотографий опубликовал один из пророссийских Telegram-каналов, а за несколько часов до этого они появились на 4chan.

Однако еще 4 марта – более чем за месяц до публикаций в Telegram и 4chan – все эти фотографии уже были на Discord.

Их выложил один из пользователей платформы во время спора по поводу российско-украинской войны с другим юзером на сервере, посвященном игре Minecraft. В его сообщениях были все семь фотографий, которые позже появились на Telegram и 4chan, а также еще три, которые там не публиковались.

Пользователь, выложивший эти фото, утверждает, что нашел их на другом сервере Discord под названием WowMao (посвящен филиппинскому ютуберу).

По данным Bellingcat, 1 и 2 марта на сервере WowMao появились более 30 документов "утечки", многие из которых имеют гриф "Совершенно секретно".

Однако и этот сервер, вероятно, не был первоисточником.

Пользователи Discord, с которыми пообщался Bellingcat, рассказали, что ранее файлы были опубликованы на ныне удаленном сервере Thug Shaker Central.

Один из участников сервера рассказал, что фотографии выложил его администратор, а то, что затем перепостили на WowMao, было лишь верхушкой айсберга по сравнению с количеством документов, опубликованных Thug Shaker Central.

От сервера Thug Shaker Central не осталось никаких следов, кроме рассказов пользователей и нескольких разрозненных ссылок на 4chan, а потому с уверенностью подтвердить правдивость этой информации невозможно, пишет Bellingcat.

По словам участников, на сервере было около 20 активных участников. Их интересы касались видеоигр, музыки, православного христианства и популярного ютубера Oxide.

В Discord отказались комментировать публикацию потенциально секретных документов на их серверах. Министерство обороны США сообщило, что проводит проверку и обратилось в Министерство юстиции для официального расследования.

В начале апреля газета The New York Times написала о "сливе" секретных документов Пентагона, в частности, о подготовке Украины к контрнаступлению. В Офисе президента Украины заявили, что информация, касающаяся контрнаступления, – это фейк и "стандартные элементы оперативной игры российской разведки – и ничего более, реальных планов Украины это не касается".

Утечка состоит примерно из сотни документов, сфотографированных неизвестным лицом. Эти фотокопии касаются разных регионов мира, а не только Украины, и имеют разную разведывательную направленность.

После выхода первой статьи NYT опубликовала еще один материал на основании этой утечки – о том, что американская разведка глубоко проникла в военное командование России и получает информацию почти из каждой спецслужбы РФ.

Публикации также начали появляться в других медиа, в частности, WaPo узнал оттуда о попытках ПВК Вагнера купить оружие в Турции.

Андрій Водяний

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