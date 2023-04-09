NYT: утечка документов показывает, что США получают данные почти из каждой спецслужбы РФ

Утечка секретных документов свидетельствует, что Соединенные Штаты Америки получают информацию почти из каждой спецслужбы России, заявила в субботу газета New York Times.

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Издание утверждает, что ее журналисты ознакомились примерно с половиной из сотни фотографий попавших в Интернет документов.



В одном из этих материалов с грифом "Совершенно секретно" обсуждаются планы российского Генерального штаба по противодействию танкам, которые страны НАТО передают Украине.

В другом речь идет об информационной кампании, которую Главное разведывательное управление РФ планирует в Африке для формирования общественного мнения против США и продвижения российской внешней политики.

Еще в одном документе говорится о февральском отчете Национального центра управления обороной РФ относительно "снижения боеспособности" российских оккупационных сил на востоке Украины.

"Эти материалы подтверждают идею, которую представители разведки давно озвучивали: США имеют лучшее понимание о российских военных операциях, чем о планах Украины", – пишет газета.

Из материалов также следует, что американские спецслужбы в режиме реального времени предупреждали украинские власти о времени нанесения ударов Россией и даже о конкретных целях этих атак, давая возможность Украине принять меры.

Если России удастся перекрыть источники этой информации, это может нанести ущерб военным усилиям Украины, пишет газета.

Значительную часть информации в утечке в определенной степени ранее публично озвучивали официальные лица США, но во многих случаях в слитых документах больше деталей.

Так, в одном из документов сообщается, что потери России в войне составляют от 189 500 до 223 000 человек, в том числе до 43 000 убитыми. Ранее американские чиновники оценивали потери России примерно в 200 000 человек.

NYT указывает, что отследить первоисточник утечки может быть непросто, поскольку необходимый уровень допуска имели сотни, если не тысячи военных и других чиновников США. По словам одного из собеседников издания, в Пентагоне принимаются меры, чтобы заблокировать распространение подобных конфиденциальных документов.

6 апреля 2023 года издание NYT опубликовало статью, в которой утверждалось о якобы "слитых" в соцсети планах США и союзников по украинскому контрнаступлению. Как сообщало издание, в социальных сетях оккупантов появились "секретные документы с подробным описанием секретных планов США и НАТО".

CNN писало, что "слитые" в сеть документы являются частью ежедневной презентации войны России против Украины, которую Пентагон готовит с использованием разведывательной информации. Некоторые из этих документов были отредактированы.

Советник главы ОП Михаил Подоляк 7 апреля назвал некоторые "слитые" документы фотошопом.

Андрій Водяний

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