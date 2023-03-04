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Командующий НАТО в Европе: РФ потеряла более 200 000 человек. Убито и ранено 1800 офицеров

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2023, 10:23
Командующий НАТО в Европе: РФ потеряла более 200 000 человек. Убито и ранено 1800 офицеров - Фото
Кристофер Каволи (Фото: EPA)

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Россия потеряла в Украине более 200 000 человек убитыми и ранеными. Об этом он сказал на традиционной трапезе Матиаэ в Гамбургской ратуше, цитирует его Spiegel.

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По его словам, после полномасштабного вторжения России в Украину НАТО необходимо приспособиться к новой реальности. 

Он отметил, что масштабы война РФ против Украины невероятны, а россияне потеряли более 2000 основных боевых танков.

Каволи сказал, что более 200 000 человек были убиты или ранены, среди них — более 1800 офицеров. 

Также генерал заявил, что армия России выпускает более 23 000 артиллерийских снарядов в сутки. 

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Дмитро Гриниченко
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