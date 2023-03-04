Командующий НАТО в Европе: РФ потеряла более 200 000 человек. Убито и ранено 1800 офицеров
Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Россия потеряла в Украине более 200 000 человек убитыми и ранеными. Об этом он сказал на традиционной трапезе Матиаэ в Гамбургской ратуше, цитирует его Spiegel.
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По его словам, после полномасштабного вторжения России в Украину НАТО необходимо приспособиться к новой реальности.
Он отметил, что масштабы война РФ против Украины невероятны, а россияне потеряли более 2000 основных боевых танков.
Каволи сказал, что более 200 000 человек были убиты или ранены, среди них — более 1800 офицеров.
Также генерал заявил, что армия России выпускает более 23 000 артиллерийских снарядов в сутки.
- В The New York Times писали, что глава СВР РФ Нарышкин заявлял директору ЦРУ Бернсу, что Россия готова на любые потери ради победы над Украиной.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Россия скоро будет вынуждена вывести войска из Украины, а развязка войны возможна в ближайшие месяцы.
- В Британии считают, что последняя речь Путина свидетельствует о том, что он до сих пор не потерял свой воинственный пыл.
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