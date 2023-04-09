Новые детали "утечки" из Пентагона. ЧВК Вагнера пыталась купить оружие у Турции – WP

Частная военная компания Вагнера пыталась купить оружие в Турции, входящее в Североатлантический альянс. Об этом в субботу сообщила газета Washington Post со ссылкой на "утечку"документов Пентагона.

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В начале февраля представители "Вагнера" встречались с неназванными турецкими контактами, чтобы обсудить закупку оружия и оборудования для нужд ЧВК в Мали и Украине, говорится в одном из документов. В нем утверждается, что временный президент Мали Ассими Гоита выразил готовность приобрести оружие в Турции для нужд ПВК Вагнера.



Из обнародованных материалов не понятно, знало ли правительство Турции об этих разговорах и оказались ли они плодотворными.

Спикер турецкого правительства отказался от комментариев, а посольство Мали в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

Еще на двух страницах, касающихся ПВК Вагнера, сообщается о планах компании по вербовке российских зэков для войны в Украине и зависимости Вооруженных сил РФ от наемников.

Washington Post также сообщила, что ей удалось идентифицировать пользователя, еще месяц назад первым обнародовавшего слитые документы на Discord, как жителя Южной Калифорнии. Он утверждает, что нашел их на "одном сервере", который уже закрыли.

Из Discord документы попали на 4chan, а затем – в Telegram и Twitter.

В Пентагоне узнали о них только из-за публикации New York Times в начале апреля.

Правдивость этих документов не подтверждена официально, но источники газеты сообщили, что после утечки руководство Пентагона строго ограничило распространение разведданных.

Ранее газета The New York Times написала о "сливе" секретных документов Пентагона, в том числе о подготовке Украины к контрнаступлению. В Офисе президента Украины заявили, что информация, касающаяся контрнаступления, – это фейк и "стандартные элементы оперативной игры российской разведки – и ничего более реальных планов Украины это не касается".

Утечка состоит примерно из сотни документов, сфотографированных неизвестным лицом.

Эти материалы свидетельствуют, в частности, о том, что американская разведка глубоко проникла в военное командование России и получает информацию почти из каждой спецслужбы РФ.

Андрій Водяний

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