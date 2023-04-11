У Украины есть финансовая поддержка как минимум до конца года – министр финансов США 

Украина уже сейчас обеспечена международной финансовой поддержкой как минимум до конца 2023 года. Об этом заявила глава министерства финансов США Джанет Йеллен, пишет Голос Америки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Йеллен в выступлении перед участниками собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне заявила, что США, Евросоюз и другие международные доноры уже аккумулировали финансовые ресурсы, чтобы обеспечить потребности Украины до конца года.

По данным МВФ, сообщили сотрудники фонда журналистам, потребность Украины во внешнем финансировании составит $115 млрд, если вторжение России будет отбито до середины 2024 года. Если война затянется до конца 2025 года, эта потребность вырастет до $140 млрд.

Йеллен в выступлении подчеркнула, что даже если война затянется, США и их партнеры найдут возможности закрыть потребности Украины.

"Я убеждена в устойчивой двухпартийной поддержке (Конгресса США. – Ред.), и это же относится к нашим партнерам", – сказала министр.

По ее словам, для финансирования помощи Украине уже работает специальная международная платформа. Кроме того, запланированы средства на неотложное восстановление и приоритетные направления, например, на реконструкцию энергосетей.

Всемирный банк оценивает стоимость послевоенной реконструкции Украины в $411 млрд.

17 февраля стало известно, что Украина успешно прошла мониторинговую программу МВФ, открывшую путь к переговорам о кредитах.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Фокусу говорил, что новая четырехлетняя программа будет предусматривать выделение $5 млрд в 2023 году.

8 апреля глава Национального банка Украины Андрей Пышный возглавил официальную делегацию Украины для участия в собрании МВФ в Вашингтоне.

Читайте также: МВФ опубликовал новые структурные маяки: 19 условий, при которых Украина получит $15,6 млрд

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.