UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Украины есть финансовая поддержка как минимум до конца года – министр финансов США 

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 22:50
У Украины есть финансовая поддержка как минимум до конца года – министр финансов США  - Фото
Джанет Йеллен (Фото - EPA)

Украина уже сейчас обеспечена международной финансовой поддержкой как минимум до конца 2023 года. Об этом заявила глава министерства финансов США Джанет Йеллен, пишет Голос Америки.

Йеллен в выступлении перед участниками собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне заявила, что США, Евросоюз и другие международные доноры уже аккумулировали финансовые ресурсы, чтобы обеспечить потребности Украины до конца года.  

По данным МВФ, сообщили сотрудники фонда журналистам, потребность Украины во внешнем финансировании составит $115 млрд, если вторжение России будет отбито до середины 2024 года. Если война затянется до конца 2025 года, эта потребность вырастет до $140 млрд. 

Йеллен в выступлении подчеркнула, что даже если война затянется, США и их партнеры найдут возможности закрыть потребности Украины.

"Я убеждена в устойчивой двухпартийной поддержке (Конгресса США. – Ред.), и это же относится к нашим партнерам", – сказала министр.

По ее словам, для финансирования помощи Украине уже работает специальная международная платформа. Кроме того, запланированы средства на неотложное восстановление и приоритетные направления, например, на реконструкцию энергосетей.

Всемирный банк оценивает стоимость послевоенной реконструкции Украины в $411 млрд.

  • 17 февраля стало известно, что Украина успешно прошла мониторинговую программу МВФ, открывшую путь к переговорам о кредитах.
  • Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Фокусу говорил, что новая четырехлетняя программа будет предусматривать выделение $5 млрд в 2023 году.
  • 8 апреля глава Национального банка Украины Андрей Пышный возглавил официальную делегацию Украины для участия в собрании МВФ в Вашингтоне. 

Читайте также: МВФ опубликовал новые структурные маяки: 19 условий, при которых Украина получит $15,6 млрд

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МВФ Всемирный банк финансовая помощь Джанет Йеллен
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 