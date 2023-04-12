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Южная Корея "одолжит" США 500 000 артиллерийских снарядов – DongA Ilbo

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 08:42
Южная Корея
Иллюстративное фото: flickr/3mefpao

Южная Корея достигла соглашения с Соединенными Штатами о предоставлении в аренду 500 000 снарядов для 155-мм артиллерийских орудий, что может обеспечить Вашингтону большую гибкость в поставках боеприпасов Украине. Об этом сообщила южнокорейская газета DongA Ilbo.

Со ссылкой на анонимные источники в правительстве DongA Ilbo сообщила, что Южная Корея решила "одолжить" боеприпасы вместо продажи, чтобы свести к минимуму возможность использования южнокорейских снарядов в войне в Украине.

Предполагается, что предоставленные снаряды будут использоваться США в первую очередь для пополнения своих запасов.

Закупив в 2022 году 100 000 снарядов, правительство США попросило купить такое же количество или больше в феврале, но правительство Южной Кореи нашло другой способ поставлять боеприпасы.

"Мы решили значительно увеличить объем снарядов, но выбрали метод аренды, ... придерживаясь принципа правительства не предоставлять летальное оружие Украине", – сказал источник.

Южная Корея — ключевой союзник США и крупный производитель артиллерийских боеприпасов, но она старается избегать противодействия России в свете экономических связей и влияния Москвы на Северную Корею.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель, который в этом месяце находится с визитом в Вашингтоне для встречи на высшем уровне с президентом США Джо Байденом, заявил, что Сеул не предоставил Украине летального оружия и вместо этого расширит гуманитарную помощь.

Читайте также: План ЕС по снарядам для Украины застрял, не могут выбрать производителей оружия – Politico

Наталія Медведєва
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