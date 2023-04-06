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План ЕС по снарядам для Украины застрял, не могут выбрать производителей оружия – Politico

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 07:43
План ЕС по снарядам для Украины застрял, не могут выбрать производителей оружия – Politico - Фото
Фото – Генштаб ВСУ

Спустя две недели после того, как ЕС объявил об историческом соглашении предоставить Украине миллион снарядов, блок все еще выясняет юридические особенности того, как его реализовать. Об этом сообщает Politico.

Дискуссии затормозили первый в своем роде план по совместной закупке боеприпасов для Украины.

Послы ЕС встретились вчера, 5 апреля, чтобы обсудить этот вопрос, но не смогли добиться существенного прогресса по одному из ключевых вопросов, сообщили Politico нескольких дипломатов, знакомых с ходом переговоров.

Яблоком раздора остается вопрос о том, будут ли эти контракты на производство оружия предоставляться исключительно компаниям из ЕС (и как их юридически определить) или они также будут открыты для сторонних производителей.

По словам нескольких дипломатов, Франция настаивает на том, чтобы деньги оставались в пределах границ ЕС. 

Греция и Кипр поддержали Париж, что, по словам некоторых дипломатов, связано с их желанием избежать контрактов с турецкими производителями.

Два дипломата добавили, что Европейская комиссия должна проделать дополнительную работу, чтобы определить возможности компаний ЕС, прежде чем можно будет достичь окончательного соглашения.

Поскольку вопрос зашел в тупик, послы стран ЕС 5 апреля сосредоточились на завершении менее спорной части соглашения – безвозмездной передаче Киеву большого количества боеприпасов.

Дипломаты, которые говорили на условиях анонимности, сказали, что во время встречи послы завершили сделку по плану безвозмездной передачи. Юридический документ, как ожидается, будет официально опубликован на следующей неделе.

Читайте также: Оборонные компании НАТО будут конкурировать за вооружение Украины и доходы – Резников

Наталія Медведєва
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