Оборонные компании стран НАТО будут конкурировать и соревноваться за Украину – Резников
05.04.2023, 13:39
Алексей Резников (скриншот из фильма "Год" Дмитрия Комарова)
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страны НАТО будут заинтересованы в наполнении Украины своим оружием, поскольку это будет способствовать развитию их оборонной промышленности и их доходам. Об этом он заявил в интервью NV.
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Резников сказал, что когда украинские войска используют оружие западных партнеров, то они могут достигать взаимосовместимости этих систем вооружения.
А это, по его мнению, приведет к конкуренции между странами Альянса за возможность быть основным поставщиком определенных видов оружия для Украины. Также они будут заниматься снабжением, ремонтом и обслуживанием этого оружия, добавил министр.
Благодаря этим поставкам страны НАТО могут развернуть "огромное" производство и получить прибыль, убежден министр.
"Для налогоплательщиков этих стран должен стать ключевым вопрос — чей боевой танк будет основным, чей боевой самолет будет основным, чья боевая артиллерия будет основной, чья снайперская винтовка, гранатомет, ПВО будут основными в использовании их Украиной для победы", — заявил Резников.
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