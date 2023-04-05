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Оборонные компании стран НАТО будут конкурировать и соревноваться за Украину – Резников

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 13:39
Оборонные компании стран НАТО будут конкурировать и соревноваться за Украину – Резников - Фото
Алексей Резников (скриншот из фильма "Год" Дмитрия Комарова)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страны НАТО будут заинтересованы в наполнении Украины своим оружием, поскольку это будет способствовать развитию их оборонной промышленности и их доходам. Об этом он заявил в интервью NV.

Резников сказал, что когда украинские войска используют оружие западных партнеров, то они могут достигать взаимосовместимости этих систем вооружения.
А это, по его мнению, приведет к конкуренции между странами Альянса за возможность быть основным поставщиком определенных видов оружия для Украины. Также они будут заниматься снабжением, ремонтом и обслуживанием этого оружия, добавил министр.
Благодаря этим поставкам страны НАТО могут развернуть "огромное" производство и получить прибыль, убежден министр.
"Для налогоплательщиков этих стран должен стать ключевым вопрос — чей боевой танк будет основным, чей боевой самолет будет основным, чья боевая артиллерия будет основной, чья снайперская винтовка, гранатомет, ПВО будут основными в использовании их Украиной для победы", — заявил Резников.
  • 28 марта министр обороны Франции сообщил, что государство удвоит выпуск 155-мм снарядов для Украины.
  • США передадут Украине более старую версию танков Abrams, чтобы прислать их к осени 2023 года.
Артем Джеріпа
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Алексей Резников война нато военная помощь
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