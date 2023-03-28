Франция удвоит поставки 155-мм снарядов Украине до 2000 в месяц – Минобороны страны

Франция удвоит количество поставляемых Украине 155-мм снарядов, доведя их до 2000 в месяц. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает bfm.

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"Мы удваиваем поставки 155-мм снарядов, чтобы с конца марта довести их до 2000 в месяц", – сказал Лекорню.

По словам главы Минобороны Франции, Париж также "очень скоро" поставит обещанную Украине систему ПВО SAMP/T.

Как отмечается, компания Nexter, производящая 155-мм снаряды во Франции, планирует в 2025 году производить 150 000 снарядов в год, что в три раза больше, чем до начала полномасштабной войны России против Украины.

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23 марта в The Washington Post вышла статья, в которой говорилось, что действия ВСУ скованы медленными поставками западного оружия.

20 марта 18 государств подписали соглашение по проекту Европейского оборонного агентства (EDA) о совместных закупках миллиона снарядов для помощи Украине и пополнения национальных запасов государств-членов.

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Наталія Медведєва

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