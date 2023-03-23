Действия ВСУ скованы медленными поставками западного оружия – The Washington Post

Одним из условий эффективного противостояния Украины агрессии России является западная военная помощь, однако новая военная техника поступает в распоряжение ВСУ слишком медленно для организации контрнаступления. Этой теме посвящена проблемная статья, опубликованная The Washington Post.

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Хотя Запад гарантирует, что будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", официальные лица в Киеве, западные дипломаты и военные аналитики предупреждают, что доставка помощи занимает слишком много времени.

"Обе стороны готовятся к весенним боевым действиям, которые могут определить исход войны, а Украине по-прежнему не хватает оружия, чтобы полностью изгнать российских захватчиков со своей территории", – считают авторы статьи.

Они цитируют слова главы МИД Дмитрия Кулебы, который отмечает, что "сторона, к которой быстрее поступают ресурсы, имеет преимущество на поле боя".

"Чем быстрее мы получим достаточное количество снарядов, тем больше жизней украинцев удастся спасти; чем эффективнее будут оборонительные и контрнаступательные операции ВСУ, тем быстрее Украина сможет положить конец этой войне и восстановить мир", – подчеркивает министр.

По словам командующего сухопутными войсками Украины генерала Александра Сырского, россиянам удалось снизить эффективность переданной Западом дальнобойных средств поражения, в частности, РСЗО HIMARS, переместив склады с боеприпасами на расстояние более 80 км от линии фронта. Генерал отмечает, что это делает крайне актуальной поставку Украине странами Запада боевой авиации для поражения военных целей, которые пока находятся за пределами досягаемости ВСУ.

Украинские военные, которые находятся на линии фронта, оценивают планы Вашингтона по поставке танков Abrams "со сдержанным энтузиазмом". Один из командиров 17-й Отдельной танковой бригады с позывным "Волк" сказал, что поставка этих танков актуальна, "но только если дадут не только М1А2, но и следующие модификации".

"Возможно, решили не давать нам лучшее оружие сразу, а делать это шаг за шагом", — считает "Волк".

Согласно многократно озвученной официальной позиции западных союзников, Украина получает военную помощь так быстро, как это возможно.

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Сергій Бережний

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