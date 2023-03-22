Столтенберг не исключил, что страны НАТО "пойдут дальше" и все-таки дадут ВСУ истребители

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что страны-члены Альянса пойдут дальше в военной помощи Украине и передадут истребители F-16 или другие западные боевые самолеты. Об этом он сказал в интервью The Guardian.

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"Мы должны продолжать рассматривать потребность в больших возможностях", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что, несмотря на первоначальный очевидный отказ президента США Джо Байдена передать истребители американского производства Украине, все же "не было принято никаких решений по F-16".

В конце февраля Байден сказал, что сейчас он исключает передачу Украине F-16, и ВСУ сейчас нуждаются в танках, артиллерии, системах HIMARS и противовоздушной обороне. Эту позицию впоследствии неоднократно озвучивали официальные лица США.

16 марта Польша заявила, что в ближайшие дни передаст Украине четыре МИГ-29 в рабочем состоянии. Еще десять истребителей может дать Словакия.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что МиГ-29 не изменят ситуацию в небе, но могут подтолкнуть союзников к предоставлению Воздушным силам ВСУ истребителей F-16.

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Оксана Житнюк

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