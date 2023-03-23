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Словакия передала ВСУ первые четыре истребителя МиГ-29 – словацкое Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 15:52
Словакия передала ВСУ первые четыре истребителя МиГ-29 – словацкое Минобороны - Фото
МиГ-29 (Фото: Минобороны Словакии)

Словакия передала первые четыре истребителя МиГ-29 Вооруженным Силам Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Словакии.

Как отмечается, переброску словацких МиГ-29 осуществляли украинские пилоты с помощью ВВС Словакии, украинского персонала и других участников, которые обеспечили безопасность переброски и необходимую документацию.

Сообщается, что в ближайшие недели остальные самолеты будут переданы Украине. Об этом объявят сразу после безопасной передачи истребителей украинской стороне.

  • 1 марта 2023 года в Братиславе заявили, что могут передать Украине свои МиГи в количестве 10 единиц.
  • 17 марта премьер Словакии Эдуард Хегер сообщил, что его страна направит в Украину 13 советских истребителей МиГ-29 и ЗРК "Куб".

Читайте также: "Не простые, а модифицированные". В ВСУ рассказали, какие МиГ передадут Украине союзники

Наталія Медведєва
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