План о миллионе боеприпасов для Украины подписали 18 стран, 10 пока не подписали – список

Соглашение по проекту Европейского оборонного агентства (EDA) о совместных закупках миллиона снарядов для помощи Украине и пополнения национальных запасов государств-членов подписали 20 марта 18 государств. Об этом сообщается на сайте EDA.

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Проект подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Швеция и Норвегия.

"Другие государства-члены уже выразили свое намерение присоединиться к инициативе вскоре после национальных процедур", – говорится в сообщении.

Пока не подписали Болгария, Венгрия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Польша, Словения.

Венгрия уже заявила, что не будет участвовать в закупках боеприпасов для Украины.

Как отмечается, проект открывает возможность для государств-членов Евросоюза и Норвегии двигаться двумя путями: двухлетняя ускоренная процедура для 155-мм артиллерийских снарядов и семилетний план по приобретению нескольких типов боеприпасов.

8 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Европейского Союза потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов.

Ранее сегодня, 20 марта, Евросоюз согласовал план закупок боеприпасов для Украины на 2 млрд евро.

Премьер Эстонии сообщила, что речь идет об 1 млрд снарядов для Украины.

По данным Handelsblatt, 23 марта на саммите Евросоюза будет рассмотрен вопрос предоставления Украине до конца 2023 года одного миллиона артиллерийских снарядов.

Наталія Медведєва

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