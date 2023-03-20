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План о миллионе боеприпасов для Украины подписали 18 стран, 10 пока не подписали – список

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 19:10
План о миллионе боеприпасов для Украины подписали 18 стран, 10 пока не подписали – список - Фото
Фото: Twitter Жозепа Борреля

Соглашение по проекту Европейского оборонного агентства (EDA) о совместных закупках миллиона снарядов для помощи Украине и пополнения национальных запасов государств-членов подписали 20 марта 18 государств. Об этом сообщается на сайте EDA.

Проект подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Швеция и Норвегия.

"Другие государства-члены уже выразили свое намерение присоединиться к инициативе вскоре после национальных процедур", – говорится в сообщении.

Пока не подписали Болгария, Венгрия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Польша, Словения.

Венгрия уже заявила, что не будет участвовать в закупках боеприпасов для Украины.

Как отмечается, проект открывает возможность для государств-членов Евросоюза и Норвегии двигаться двумя путями: двухлетняя ускоренная процедура для 155-мм артиллерийских снарядов и семилетний план по приобретению нескольких типов боеприпасов.

  • 8 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Европейского Союза потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов. 
  • Ранее сегодня, 20 марта, Евросоюз согласовал план закупок боеприпасов для Украины на 2 млрд евро.
  • Премьер Эстонии сообщила, что речь идет об 1 млрд снарядов для Украины.
  • По данным Handelsblatt, 23 марта на саммите Евросоюза будет рассмотрен вопрос предоставления Украине до конца 2023 года одного миллиона артиллерийских снарядов.
Наталія Медведєва
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