Венгрия отказалась участвовать в совместной с ЕС закупке боеприпасов для Украины

Венгрия отказалась принять участия в совместном проекте стран-членов Евросоюза по закупке боеприпасов для Украины на сумму 2 млрд евро. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Index.

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По словам Сийярто, Венгрия не будет участвовать в совместной закупке боеприпасов для Украины на 2 млрд евро, которую поддержали другие страны Евросоюза.

"Венгрия не будет участвовать в этом", – заявил венгерский министр.

Он сообщил, что Венгрия воспользуется правом "конструктивного воздержания".

"Мы не покупаем боеприпасы для отправки в Украину, поэтому взнос Венгрии в этот фонд также может быть использован для общих целей мира. Поэтому когда Евросоюз поддержит поставки оружия в Украину на общую сумму в два миллиарда евро, венгерское правительство воспользуется в этом вопросе институтом конструктивного воздержания", – заключил Сийярто.

Он сообщил, что уже консультировался по этому вопросу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

8 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Европейского Союза потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов.

Ранее сегодня, 20 марта, Евросоюз согласовал план закупок боеприпасов для Украины на 2 млрд евро.

Премьер Эстонии сообщила, что речь идет об 1 млрд снарядов для Украины.

По данным Handelsblatt, 23 марта на саммите Евросоюза будет рассмотрен вопрос предоставления Украине до конца 2023 года одного миллиона артиллерийских снарядов.

Наталія Медведєва

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