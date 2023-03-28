"Может переломить ход войны". Болгария продаст Украине очень много боеприпасов – Euroactiv

Болгария, скорее всего, продаст Украине огромное количество боеприпасов через посредников, это может существенно повлиять на ход войны. Об этом заявил в интервью bTV бывший министр обороны Болгарии Бойко Ноев, передает Euroactiv.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, временное Минобороны Болгарии передаст государственному военному заводу ВМЗ старые боеприпасы на сумму почти 175 млн евро, а взамен получит новые.

Цель состоит в том, чтобы огромное количество старых боеприпасов со складов болгарской армии попало в Украину, добавил экс-министр обороны, хорошо знакомый с оружейным бизнесом в стране.

"Это крупнейшее перевооружение болгарских сухопутных войск в новейшей истории. Это огромное количество боеприпасов – сотни тысяч. Там огромный рост цен на боеприпасы, и ВМЗ будет продавать эти боеприпасы через посредников в Украину", – добавил экс-министр.

У болгарской армии есть запасы боеприпасов советского стандарта, которые нужны украинской армии для танков, гаубиц, противотанковых гранатометов, советских реактивных систем залпового огня, автоматов АК-47 и многого другого.

"Это количество боеприпасов, которое может переломить ход войны на некоторых направлениях на украинском фронте", – сказал Ноев.

Как отмечается, 27 марта министр обороны Болгарии Димитр Стоянов заявил, что схема с ВМЗ была согласована только "с целью обновления запасов военного времени" для армии. Он добавил, что это часть решения Народного собрания оказать поддержку Украине.

Подчеркивается, что всего три дня назад в Брюсселе болгарский президент Румен Радев объявил, что Болгария будет продавать оружие и боеприпасы другим европейским странам при условии, что его не отправят в Украину, несмотря на то, что в середине декабря 2022 года парламент принял решение о том, что армия будет направлять военную помощь непосредственно в Украину.

Являясь убежденным противником решения парламента, Радев не наложил на него вето, а заявил, что поставок больше не будет, пока у власти временное правительство.

Отмечается, что если боеприпасы будут переданы из армии на военный завод, а затем вывезены через посредников в Украину, Радев сможет и дальше говорить своим сторонникам, что София не помогает Киеву.

23 декабря 2022 года в Болгарии стартовала логистическая операция по отправке военной и военно-технической помощи в Украину.

18 января издание Welt исследовало, как София активно помогала Киеву с боеприпасами и дизельным горючим для военной техники в решающие месяцы полномасштабной войны России против Украины.

27 февраля в болгарском Костенци после перерыва в 35 лет оружейный завод "Терем" начал производить 122-миллиметровые артиллерийские снаряды советского образца для Вооруженных Сил Украины.

Читайте также: Болгария за год через посредников отправила Украине вооружения на $1 млрд — Euractiv

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.