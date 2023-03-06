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Болгария за год через посредников отправила Украине вооружения на $1 млрд — Euractiv

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 12:33
Болгария за год через посредников отправила Украине вооружения на $1 млрд — Euractiv - Фото
Болгарский флаг (Фото: ЕРА)

За два года Болгария поставила Украине вооружение на сумму более $1 млрд через страны-посредники, в том числе через США, Великобританию и Польшу. Об этом говорится в расследовании издания Euractiv.

По словам бывшего депутата Народного собрания Болгарии Велизара Шаламанова, которого цитирует издание, "болгарские компании не продают оружие и боеприпасы непосредственно украинским клиентам, потому что существует практика реализации соглашений через зарубежные программы".
Отмечается, что только в 2022 году Болгария косвенно экспортировала в Украину оружия минимум на $1 млрд.
Шаламанов объяснил, что в Великобритании, США и Польше "есть программа с хорошим финансированием", по которой закупается необходимое для Украины вооружение.
"То есть деньги не украинские, а британские, американские, польские или европейские. Поэтому вооружение покупают через другие компании. Кроме того, важна логистика, и, как мы все знаем, она в основном организована через Польшу и является ответственностью тех компаний, которые покупают на болгарском рынке", – добавил он.
Болгарская оружейная промышленность в 2022 году отметила рекордную продажу продукции за границу, в частности в Польшу и Румынию, откуда оружие отправлялось в Украину, пишет издание.
Журналисты отмечают, что первый случай снабжения Болгарией вооружения Украине был еще до начала полномасштабного вторжения российских войск, поскольку с начала 2021 года по 24 февраля 2022 года Украина не заключала прямых соглашений с болгарскими оружейными компаниями, которые являются основными экспортерами оружия и боеприпасов, изготовленных по советским стандартам для ВСУ.
Мілана Головань
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