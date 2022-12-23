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Болгария начала логистическую операцию по отправке военной помощи в Украину

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 14:58
Болгария начала логистическую операцию по отправке военной помощи в Украину - Фото
Фото: Минобороны Болгарии

Сегодня, 23 декабря, в Болгарии стартовала логистическая операция по отправке военной и военно-технической помощи в Украину. Об этом сообщает Минобороны Болгарии.

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"С сегодняшнего дня будет осуществляться логистическая операция, в рамках которой одобренная Национальным собранием помощь будет направлена ​​в Украину", – заявила замминистра обороны Болгарии Екатерина Граматикова.

Начальник обороны адмирал Эмиль Ефтимов не раскрыл, какое именно вооружение и технику предоставят Украине.

"Доложены выводы после анализа хода боевых действий в Украине – не только на основе применяемой тактики и приемов, но и системы тылового обеспечения, состояния и возможностей оборонной промышленности как в нашей стране, так и у союзников по НАТО и ЕС. Исходя из этого, мы предложили определенный комплекс вооружения и техники", – сказал Ефтимов.

Наталія Медведєва
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война болгария военная помощь
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