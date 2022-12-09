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Болгария утвердила первый пакет военной помощи Украине, без самолетов и ЗРК

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2022, 15:59
Болгария утвердила первый пакет военной помощи Украине, без самолетов и ЗРК - Фото
Парламент Болгарии (Фото: EPA)

Сегодня, 9 декабря, парламент Болгарии утвердил первый с начала полномасштабной войны пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.

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Болгарский парламент одобрил список вооружений для Украины, подготовленный новым правительством страны.

148 депутатов из 240-местного парламента проголосовали за отправку помощи, против были социалисты и пророссийская Партия возрождения.

Как отмечается, Болгария оставалась одной из немногих стран Евросоюза, которые не помогали Украине, потому что дружественная России Социалистическая партия – партнер по коалиции в предыдущем правительстве – заблокировала предложенный в мае пакет помощи.

Сообщается, что список вооружений засекречен, но правительственные чиновники заявили, что София отправит в основном легкое оружие и боеприпасы.

Исполняющий обязанности министра обороны Димитар Стоянов заявил, что Болгария, член НАТО, не может себе позволить отправить нужные Киеву свои зенитно-ракетные комплексы российского производства или истребители МиГ-19 и Су-25.

"Мой подход был консервативным, потому что мне нужно обеспечить обороноспособность Болгарии. Помощь полностью соответствует приоритетам Украины, но мы не отправляем ни системы С-300, ни самолеты МИГ-29 или Су-25", – сказал Стоянов.

Несмотря на то, что Болгария не отправляла оружие в Украину, ее производители оружия демонстрируют резкое увеличение экспорта – об этом свидетельствует ноябрьский отчет Болгарской промышленной ассоциации.

В августе Министерство экономики одобрило соглашение по экспорту оружия на сумму более 1 миллиарда левов ($540,22 млн), большая часть которой предназначалась для Польши – одного из ключевых узлов для отправки оружия в Украину.

Наталія Медведєва
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война болгария военная помощь
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