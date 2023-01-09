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В Болгарии проверят на конституционность военную помощь Украине. В КСУ отреагировали

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 20:36
В Болгарии проверят на конституционность военную помощь Украине. В КСУ отреагировали - Фото
Украинские военные. Фото: Силы ТрО ВСУ

В Болгарии по запросу 50 депутатов проверят на конституционность решения парламента о предоставлении военной помощи Украине, сообщают Vesti. По словам судьи Конституционного суда Украины Ольги Совгири, потенциально такой процесс может быть запущен и в других странах с помощью местных пророссийских политиков.

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Конституционный суд Болгарии готовит дело по заявлению 50 представителей от партий Възраждане и БСП за България о признании антиконституционными двух решений Национального собрания от 3 ноября 2022 года и 9 декабря 2022 года – оба касались оказания военной помощи Украине.

В мотивах запроса указано, что решение "нарушило принцип разделения властей", а также заявляется о прямом вмешательстве законодательной власти в исполнительную власть.

Совгиря считает, что это будет "тест на соблюдение европейских ценностей" для Конституционного суда Болгарии. Она подчеркнула, что проверку на конституционность инициировали депутаты от пророссийских партий Болгарии.

Совгиря не исключает, что такой процесс может быть запущен и в других странах по инициативе пророссийских политиков, которые "есть почти в каждой стране".

"Вполне вероятно, что судьба военной помощи Украине от иностранных государств в будущем будет существенно зависеть от позиции именно Конституционных судов этих государств", – добавила она.

В Болгарии проверят на конституционность военную помощь Украине. В КСУ отреагировали
Оксана Житнюк
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суд ксу болгария военная помощь Ольга Совгиря
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