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Украина не будет ждать поставки истребителей, чтобы начать контрнаступление – Резников

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 19:38
Украина не будет ждать поставки истребителей, чтобы начать контрнаступление – Резников - Фото
Алексей Резников, министр обороны Украины (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не будет ждать поставки истребителей, чтобы начать контрнаступление. Он заявил об этом в ходе совместного брифинга с министром обороны Хорватии Марио Баножичем.

"Как министр обороны, я предпочел бы полный пакет поддержки для Вооруженных Сил Украины и всего сектора безопасности. Но я всегда говорю, что основные боевые самолеты – это преимущественно часть нашей противовоздушной обороны. Это их задача номер один", – сказал Резников.

Он продолжил, что для контрнаступления было бы лучше иметь также и преимущество в воздухе, но военное командование Украины осознает реальную ситуацию и будет использовать те вооружения, которые имеет в данный момент.

"Это оружие, которое осталось с советских времен, а также которое предоставили и продолжают предоставлять партнеры. Это не только танки, это и бронированные машины разных типов", – заявил Резников.

Он подчеркнул, что получение Украиной современных боевых самолетов четвертого поколения – это вопрос времени.

По словам министра обороны, кроме времени на принятие союзниками решения по передаче истребителей понадобится еще время для обучения летчиков и техперсонала.

"Поэтому я считаю, что опции получения боевых самолетов и ближайшего контрнаступления будут разделены по времени", – заявил Резников.

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  • 25 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не может начать наступление, потому что ожидает поставок боеприпасов и оружия от западных союзников.

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Наталія Медведєва
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Алексей Резников война наступление контрнаступление
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