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Остин: ВСУ имеют значительное превосходство над РФ. Шансы на наступление очень хорошие

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 22:08
Остин: ВСУ имеют значительное превосходство над РФ. Шансы на наступление очень хорошие - Фото
Ллойд Остин (Фото: EPA)

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вооруженные Силы Украины "имеют очень хорошие шансы" на успешное наступление весной. Об этом он сообщил во время слушаний в Сенате. 

По его словам, Украина значительно истощила российские войска, а западные вооружения помогут в успехе контрнаступления. 

Он отметил, что сегодня ВСУ имеют "значительное превосходство" над оккупантами. 

"Хотя линия фронта и менялась то в одну, то в другую сторону в течение последнего времени, но сейчас происходят достаточно серьезные бои в районе Бахмута", — сказал глава Пентагона.

Остин заявил, что весной мир увидит активизацию боевых действий, так как условия для маневра улучшатся.

"Я думаю, что у Украины будут очень хорошие шансы на успех", — подчеркнул министр.

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Дмитро Гриниченко
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пентагон война наступление военная помощь Ллойд Остин
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