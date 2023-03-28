Остин: ВСУ имеют значительное превосходство над РФ. Шансы на наступление очень хорошие
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вооруженные Силы Украины "имеют очень хорошие шансы" на успешное наступление весной. Об этом он сообщил во время слушаний в Сенате.
По его словам, Украина значительно истощила российские войска, а западные вооружения помогут в успехе контрнаступления.
Он отметил, что сегодня ВСУ имеют "значительное превосходство" над оккупантами.
"Хотя линия фронта и менялась то в одну, то в другую сторону в течение последнего времени, но сейчас происходят достаточно серьезные бои в районе Бахмута", — сказал глава Пентагона.
Остин заявил, что весной мир увидит активизацию боевых действий, так как условия для маневра улучшатся.
"Я думаю, что у Украины будут очень хорошие шансы на успех", — подчеркнул министр.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
- Советник Залужного: Война может длиться еще год. Нужно вернуть Азов и Крым, победить РФ в бою.
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